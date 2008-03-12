بقایای اسکان انسان عصر برونز در چین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باستان شناسان چینی- آمریکایی در منطقه ای در استان "شاندونگ" چین، بقایای آثارهنری، منازل و وسایلی را کشف کردند که می توانند فاکتورهای کلیدی برای منازل و سازمانهای منطقه ای مربوط به پیش از تاریخ و مربوط به عصر برونز باشد.

دانشمندان موزه "فیلد" شیکاگو و دانشگاه شاندونگ که نتایج یافته های خود را در مجله Journal of Anthropological Archaeology منتشر کرده اند، با حفاری در منطقه ای در این استان چینی بقایای اشیاء هنری را کشف کردند که با تفاوتهایی که در رنگ و سبک ساخت آنها وجود دارد، کاملا نشان می دهند که متعلق به دوران متاخر پیش از تاریخ و عصر برونز در 2600 تا 1900 پیش از میلاد هستند.

در حقیقت این بقایا نشان می دهد که در این منطقه وسیع به مساحت هزار و 500 کیلومتر مربع یک سازمان محلی از فرهنگهای انسانی گذشته وجود داشته است.

در حقیقت این کشف تائید می کند که در این منطقه انسانها اسکان دائمی داشته اند و از سازمانهای محلی برای کنترل شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود استفاده می کردند.

به گفته این باستان شناسان، این کشف می تواند ردپای مهمی از توسعه اسکان انسان در طول تاریخ تکامل اجتماعی را نشان دهد.