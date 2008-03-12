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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

برخورد شدید با رانندگان متخلف در جاده های آذربایجان غربی در ایام نوروز

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی از برخورد شدید با رانندگان متخلف در جاده های آذربایجان غربی طی ایام نورزوی خبر داد.

سرهنگ عباس حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: در راستای اجرای طرح نوروزی ترافیک جاده ای که از 25 اسفند ماه تا 17 فروردین ماه سال آینده در محورهای ارتباطی استان آغاز می شود با رانندگان متخلف برخورد شدید و قانونی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در این مدت 500 نفر از نیروهای پلیس به همراه نیروهای بسیجی به صورت آشکار و نامحسوس، حمل و نقل در جاده ها را کنترل خواهند کرد.

حیدرزاده گفت: در 68 منطقه حادثه خیز استان هم برای آهسته سازی خودروها و اطلاع رسانی مردم و جلوگیری از تصادفات جاده، نیروهای پلیس مستقر خواهند شد.

سرهنگ حیدرزاده عنوان کرد: در اجرای طرح نوروزی ترافیک جاده ای، با رانندگان متخلف که فعالیت های مخاطره آمیز داشته باشند به شدت برخورد می شود.

کد مطلب 653360

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