برخورد شدید با رانندگان متخلف در جاده های آذربایجان غربی در ایام نوروز

سرهنگ عباس حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: در راستای اجرای طرح نوروزی ترافیک جاده ای که از 25 اسفند ماه تا 17 فروردین ماه سال آینده در محورهای ارتباطی استان آغاز می شود با رانندگان متخلف برخورد شدید و قانونی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در این مدت 500 نفر از نیروهای پلیس به همراه نیروهای بسیجی به صورت آشکار و نامحسوس، حمل و نقل در جاده ها را کنترل خواهند کرد.

حیدرزاده گفت: در 68 منطقه حادثه خیز استان هم برای آهسته سازی خودروها و اطلاع رسانی مردم و جلوگیری از تصادفات جاده، نیروهای پلیس مستقر خواهند شد.

سرهنگ حیدرزاده عنوان کرد: در اجرای طرح نوروزی ترافیک جاده ای، با رانندگان متخلف که فعالیت های مخاطره آمیز داشته باشند به شدت برخورد می شود.