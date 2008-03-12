عدم تحویل اتوبوس به شهرداری تهران را ادامه می دهیم / به مترو بیش از رقم مصوب پول داده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، معاون امور عمرانی وزارت کشور و رئیس ستاد تبصره 13 صبح امروز در حاشیه نشست خبری عملکرد سال 86 شورای عالی ترافیک کشور در جمع خبرنگاران حاضر تاکید کرد : هنوز هم می گوییم مدیریت حمل ونقل عمومی در شهر تهران ضعیف است و روی حرف خودمان ایستاده ایم.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خاطرنشان کرد : تحویل ندادن اتوبوس به شهر تهران از جمله راهکارهای قانونی است که درنامه خود به شهردار عنوان کرده بودم و در صورت ادامه وضعیت کنونی این موضوع ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که تحویل ندادن اتوبوس به شهر تهران مردم را دچار مشکل می کند و نه شهرداری را گفت : ما به شهرداری گفته ایم که وضع موجود باید اصلاح شود. وقتی اتوبوس به شهرداری می دهیم و تغییری اتفاق نمی افتد از تحویل اتوبوس به شهر تهران تا وقتی که وضع موجود اصلاح شود خودداری می کنیم.

وی در این زمینه اشاره ای به مسوولیت قانونی شورای شهر تهران برای اظهار نظر و نظارت بر مدیریت شهرداری تهران اشاره ای نکرد.

رئیس ستاد تبصره 13 در پاسخ به اظهارات مسوولان مترو که علیرغم 3 برابر شدن مسافران مترو دولت تنها یک سوم تعهدات خود را عملی کرده است، یاد آور شد : بودجه مترو تهران را حتی بیشتر از آنچه مصوب شده پرداخت کرده ایم وکاهش بودجه مترو تهران توسط دولت را قبول نداریم و اعداد و ارقام را در آینده در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.

وی البته ضمن خودداری از ارائه عدد و رقمی در خصوص اعتبارات اختصاص پیدا کرده به مترو تهران توسط دولت گفت : عدد و رقم موجود است ولی آن را اوایل سال آینده اعلام می کنیم.

معاون عمرانی وزارت کشور در عین حال گفت : برای ما استفاده از منوریل در شهر تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر کشور در اولویت است و آن را دنبال می کنیم .