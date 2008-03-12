تغییر نظام پذیرش دستیار / ایجاد فرصت بیشتر برای شرکت در آزمون دستیاری

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش وزارت بهداشت در زمینه ایجاد فرصتهای بیشتر برای شرکت دانشجویان پزشکی در آزمون دستیاری گفت: عملیاتی شدن این کار احتیاج به هماهنگی هایی دارد که وزارت بهداشت در حال انجام آن است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان شرکت کلیه دانشجویان پزشکی پیش از گذراندن طرح در آزمون دستیاری فراهم خواهد شد یا خیر گفت: بخشی از این موضوع در اختیار وزارت بهداشت نیست و نیاز به مصوباتی دارد که تنها ما تصمیم گیرنده آن نیستیم اما وزارت بهداشت سعی کرده است که فضا را برای شرکت دانشجویان بیشتری فراهم کند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: در آزمون سال جاری با استفاده از آئین نامه استعدادهای درخشان فضا کمی بازتر شده است و تلاش کردیم برای سال آینده نیز تقریباً اکثریت دانشجویان پزشکی به غیر از کسانی که خدمت مقدس سربازی را انجام نداده اند بتوانند در آزمون دستیاری شرکت کنند.

لنکرانی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این کار احتیاج به هماهنگی هایی دارد که ما در حال انجام آن هستیم.