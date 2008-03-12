15500 مسجد طرح تلاوت نور را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، محمد فوقی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد در مهدیه مشهد برگزار شد، مدیران کانونهای مساجد را مرزداران گمنام فرهنگی خواند.



نماینده دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: بر اساس آیات قرآن کریم وظیفه همه انبیاء تطهیر فضای فرهنگی، اعتقادی و فکری مسجد می باشد که امروز این رسالت بر دوش ما که به عنوان مرزداران اقلیم دین داری بشمار می رویم قرار گرفته است.



وی اظهار داشت: تاکنون در رابطه با جهاد اصغر جنگ نظامی و جهاد اکبر مبارزه با نفس بسیار صحبت شده است، اما جهاد کبیر نیز وجود دارد که کم مطرح می شود و این جهاد فرهنگی و اعتقادی با بدعتها، خرافات و بت پرستی است که نه نظامی و نه با نفس است بلکه سرو کار آن با عقل و اندیشه می باشد که شما فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد مصداق آن هستید.

مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مازندران با اشاره به این مطلب که باید تلاش کنیم نام و فضای مساجد متناسب با شادی و نشاط باشد، افزود: باید به گونه ای عمل کرد که مسجد خانه دوم مردم و مکان آرامش آنها شود.



وی در رابطه با برخی فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در سال 86 نیز گفت: امسال 15 هزار و 500 مسجد طرح تلاوت نور برگزار کرده و روزانه در پنج هزار و 635 مسجد طرح تفسیر قرآن کریم را اجرا کردند.

سید جواد جعفری مدیر کل فرهنگ و. ارشاد خراسان رضوی نیز گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد به منظور احیاء نقش حقیقی مساجد که مهمترین آنها فعالیتهای فرهنگی می باشد تشکیل شدند و امروز این نهال نو پا ریشه ای عمیق در مساجد ایجاد کرده است که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد.



وی با بیان این مطلب که امنیت فرهنگی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: امنیت فرهنگی حاکمیت ارزشها و هویت دینی و اسلامی و نگه دارنده این ارزشها در جامعه می باشد.



جعفری عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران خط بطلان بر تمامی فرهنگهای وارداتی شرق و غرب کشیده و امکان و ابزار فساد را نابود کرد که حافظان صیانت از این هویت کسانی بودند که در حوزه های فرهنگی خدمت می کردند و امروز نیز کانونهای فرهنگی هنری برای حفظ همین هویت و مبارزه با تهاجمات فرهنگی به وجود آمده اند.



وی افزود: در این راستا به هر میزان ما توانسته باشیم با بی بند و باری و پوچی و فساد مبارزه کنیم، به همان میزان موفق و اثیر گذار بوده ایم و ما معتقدیم هیچ سود رسانی بالاتر از امنیت فرهنگی وجود ندارد.