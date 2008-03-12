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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

در بخش پتروشیمی صورت گرفت؛

امضای یک قرارداد و یک تفاهم نامه 770 میلیون یورویی ایران و اندونزی

امضای یک قرارداد و یک تفاهم نامه 770 میلیون یورویی ایران و اندونزی

ایران و اندونزی امروز تفاهمنامه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث یک واحد استحصال اتان و گاز مایع در استان فارس به ارزش 300 میلیون یورو و قرارداد ساخت یک واحد اوره و آمونیاک در عسلویه با سرمایه‌گذاری ‪ ۴۷۰‬میلیون یورو به امضا رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و اندونزی برای احداث یک واحد اوره و آمونیاک در عسلویه روز چهارشنبه با سرمایه‌گذاری ‪ ۴۷۰‬میلیون یورو بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی هنگام (ایران - اندونزی) منعقد شد.

ظرفیت تولید این واحد یک میلیون و‪ ۷۰۰‬هزار تن اوره و امونیاک در سال است و زمان اجرای آن چهار سال می‌باشد.

همچنین ایران و اندونزی تفاهمنامه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث یک واحد استحصال اتان و گاز مایع به ارزش 300 میلیون یورو امضا کردند.

ظرفیت تولید سالانه این واحد یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن اتان و یک میلیون تن گاز مایع است. خوراک گازی مورد نیاز این واحد از منطقه پارسیان در استان فارس تامین می شود و واحد مذکور در نزدیکی پالایشگاه پارسیان احداث خواهد شد.

منابع ارزی مورد نیاز احداث این واحد توسط شرکت اندونزیایی از محل پیش خرید گاز مایع تولیدی تامین خواهد شد.

 

کد مطلب 653366

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