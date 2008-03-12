امضای یک قرارداد و یک تفاهم نامه 770 میلیون یورویی ایران و اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و اندونزی برای احداث یک واحد اوره و آمونیاک در عسلویه روز چهارشنبه با سرمایه‌گذاری ‪ ۴۷۰‬میلیون یورو بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی هنگام (ایران - اندونزی) منعقد شد.

ظرفیت تولید این واحد یک میلیون و‪ ۷۰۰‬هزار تن اوره و امونیاک در سال است و زمان اجرای آن چهار سال می‌باشد.

همچنین ایران و اندونزی تفاهمنامه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث یک واحد استحصال اتان و گاز مایع به ارزش 300 میلیون یورو امضا کردند.

ظرفیت تولید سالانه این واحد یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن اتان و یک میلیون تن گاز مایع است. خوراک گازی مورد نیاز این واحد از منطقه پارسیان در استان فارس تامین می شود و واحد مذکور در نزدیکی پالایشگاه پارسیان احداث خواهد شد.

منابع ارزی مورد نیاز احداث این واحد توسط شرکت اندونزیایی از محل پیش خرید گاز مایع تولیدی تامین خواهد شد.