امضای یک قرارداد و یک تفاهم نامه 770 میلیون یورویی ایران و اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قرارداد سرمایهگذاری مشترک ایران و اندونزی برای احداث یک واحد اوره و آمونیاک در عسلویه روز چهارشنبه با سرمایهگذاری ۴۷۰میلیون یورو بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی هنگام (ایران - اندونزی) منعقد شد.
ظرفیت تولید این واحد یک میلیون و ۷۰۰هزار تن اوره و امونیاک در سال است و زمان اجرای آن چهار سال میباشد.
همچنین ایران و اندونزی تفاهمنامه همکاری و سرمایهگذاری مشترک برای احداث یک واحد استحصال اتان و گاز مایع به ارزش 300 میلیون یورو امضا کردند.
ظرفیت تولید سالانه این واحد یک میلیون و ۳۰۰هزار تن اتان و یک میلیون تن گاز مایع است. خوراک گازی مورد نیاز این واحد از منطقه پارسیان در استان فارس تامین می شود و واحد مذکور در نزدیکی پالایشگاه پارسیان احداث خواهد شد.
منابع ارزی مورد نیاز احداث این واحد توسط شرکت اندونزیایی از محل پیش خرید گاز مایع تولیدی تامین خواهد شد.
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