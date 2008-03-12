تصویب کلیات روشهای مطالعه مفید / حمایت قاطع وزیر ارشاد از خرید کتاب

علی اکبر حاج مومنی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات نشست دیروز هیئت امنای نهاد گفت: سه موضوع در دستور کار جلسه بود که با توجه به اهمیت موضوع "گرایشات کتابخوانی و توسعه روش های مطالعه مفید" و نیز فشردگی زمان تنها این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هیئت امنا پس از بحثهای مفصل به این نتیجه رسید که این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا کتابداران برای تعامل مناسب با اعضا و مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی و معرفی کتابهای مورد علاقه آنان با توجه به تحصیلات و نیاز سنی شان مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند. در همین راستا هیئت امنا کلیات موضوع مورد اشاره را تصویب کرد.

حاج مومنی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه از این پس باید کتابخانه های عمومی در حدی ارتقا یابند که به راحتی پاسخگوی سلایق مختلف مراجعه کنندگان و اعضا باشند و باید در تمام کتابخانه ها بخش معرفی کتابهای تازه، جذاب و نیز کتابهای پیشنهادی اعضا ایجاد شود.

مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه ها همچنین از استقبال صد درصدی وزیر ارشاد برای خرید هر تعداد کتاب مورد نیاز کتابخانه های عمومی کشور توسط این وزارتخانه خبر داد و گفت: در جلسه هیئت امنا بحث درخواست خرید کتاب هم مطرح شد که می بایست بر اساس پیشنهاد و علایق اعضا باشد به این صورت که اعضا کتابهای مورد نیازشان را پیشنهاد می دهند و این کتابها به تعداد نسخ لازم برای کتابخانه مذکور خریداری می شود. در همین راستا وزیر ارشاد با اشاره به خرید 20 میلیارد تومانی کتاب در سال جاری، آمادگی کامل و صد در صدی خود و مجموعه ذیربط اش را برای خرید هر تعداد کتاب مورد نیاز برای کتابخانه های عمومی و تبدیل آن به بزرگترین خریدار کتاب در بازار نشر کشور اعلام کرد.

به گفته حاج مومنی در بیست و یکمین و آخرین نشست هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال جاری تمامی اعضا به جز مهدی چمران (رئیس شورای شهر تهران و شورای عالی استانها)، آیت الله آشتیانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) و علی اصغر شعردوست تمام اعضا حضور داشتند.

قرار بود در این نشست دو موضوع دیگر یکی آئین نامه اداری و استخدامی و دیگری بودجه نهاد در سال 87 بررسی شود که این کار به نخستین نشست هیئت امنا در سال 87 موکول شد.

محمدحسین صفارهرندی (وزیر ارشاد و رئیس هیئت امنای نهاد) منصور واعظی (دبیرکل) علی اکبر اشعری (رئیس کتابخانه ملی) رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی) مهدی چمران (رئیس شورای عالی استانها) محمد حسن صادقی مقدم (معاون فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) آیت الله آشتیانی (نماینده مجلس) محبوبه مباشری (رئیس دانشگاه الزهرا) علی اصغر شعردوست و سیمین دخت وحیدی (کتابدار و شاعر) اعضای هیئت امنای نهاد را تشکیل می دهند.