به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که شامل 15 مقاله در موضوعات گوناگون «ایران شناسی» است، نخستین جلد از مجموعه ای خواهد بود که رایزنی فرهنگی ایران قصد دارد با همین عنوان و با همکاری دانشگاه کمپلوتنسه منتشر کند.

مقالات کتاب ایران شناسی(1) موضوعاتی چون فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران، انقلاب اسلامی و تحولات دینی و مذهبی ایران را دربر می گیرد و در چهار بخش مجزا تدوین شده است.

مباحثی درباره نقش ایران در توسعه و اعتلای تمدن اسلامی، تاریخ علوم عقلی در ایران، بررسی برخی وقایع تاریخی و نکاتی درخصوص تاریخ باستانی ایران، زبانهای ایرانی، مناسبات سیاسی و فرهنگی ایران و اسپانیا، اسطوره ها و شخصیتهای اسطوره ای در ایران، ایران شناسی در میان پژوهشگران غربی، نقش ایران به عنوان گذرگاه و نقطه اتصال تمدنها، مطالعات عرفانی و جایگاه شاعران برجسته ا ی نظیر عمر خیام در غرب مطرح شده است.

رایزن فرهنگی ایران درباره این کتاب گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده و با هدف آشنایی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران اسپانیایی با وجوه مختلف فرهنگ و تمدن ایرانی برآنیم تا مجموعه «ایران شناسی» را با همکاری دانشگاه کمپلوتنسه در قالب طرحی بلند مدت منتشر سازیم و امیدواریم این طرح درآینده نیز تداوم یابد... این مجموعه که شامل 15 مقاله درباره تاریخ، دین، ادبیات و فلسفه ایران است عموما به قلم شماری از برجسته ترین ایران شناسان و اسلام پژوهان اسپانیا نگاشته شده که مقالاتی از کسانی چون پروفسور خوسه ماریا بلاسکز، پروفسور لوئیس خیل، پروفسور پابلو بنیتو، پروفسور رامون گررو، پروفسور خوان مارتوس، پروفسور خوان آنتونیو پدروسا و پروفسور جوزپ پوچ از آن جمله است.

پروفسور خوان مارتوس رئیس دانشکده عرب و اسلام دانشگاه کمپلوتنسه مادرید در مقدمه ای بر این کتاب با یادآوری این نکته که روابط فرهنگی میان ایران و اسپانیا همواره دستخوش وقایع و جریانهای سیاسی بوده است، به لزوم انجام فعالیتهای جدی تر در این زمینه و نیز انتشار آثار بیشتری با مشخصه ایران شناسی تاکید کرده و در ادامه آورده است: "فرهنگ ایرانی با پیشینه ای هزاران ساله که ریشه در قدیم ترین تمدنهای شرق دارد شخصیتهای برجسته ای مانند خوارزمی، رومی، فردوسی، خیام، حافظ، سعدی و عطار را در دامان خود پرورده است که امروزه آوازه ای جهانی دارند و همین امر ما را به شناخت عمیق تر این فرهنگ پرغنا مجاب می کند."

رونمایی این اثر 28 مارس 2008 با حضور شماری از ایران شناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید برگزار خواهد شد.