اعزام بازنشستگان کشوری به حج عمره

محسن بازار نوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعطای هزار سهمیه حج عمره به بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت : ظرف 10 روز بازنشستگان کشوری مهلت داشتند که از طریق اینترنت جهت استفاده از این سهمیه ثبت نام کنند که 35 هزار نفر از بازنشستگان نسبت به این امر اقدام کردند.

وی تصریح کرد: قرعه کشی از میان ثبت نام شدگان انجام و سهمیه هر استان مشخص شده است.

سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری به مذاکرات سازمان بازنشستگی با سازمان حج و زیارت جهت افزایش سهمیه حج عمره بازنشستگان اشاره کرد و افزود: مذاکرات اولیه در ارتباط با این امر انجام شده که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.