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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۸

از اول سال جدید صورت می‌گیرد؛

اعزام بازنشستگان کشوری به حج عمره

اعزام بازنشستگان کشوری به حج عمره

سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان کشوری که از طریق اینترنت جهت استفاده از سهمیه حج عمره ثبت نام کرده بودند ، از اوایل سال آینده به این سفر اعزام خواهند شد.

محسن بازار نوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعطای هزار سهمیه حج عمره به بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت : ظرف 10 روز بازنشستگان کشوری مهلت داشتند که از طریق اینترنت جهت استفاده از این سهمیه ثبت نام کنند که 35 هزار نفر از بازنشستگان نسبت به این امر اقدام کردند.

وی تصریح کرد: قرعه کشی از میان ثبت نام شدگان انجام و سهمیه هر استان مشخص شده است.

سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری به مذاکرات سازمان بازنشستگی با سازمان حج و زیارت جهت افزایش سهمیه حج عمره بازنشستگان اشاره کرد و افزود: مذاکرات اولیه در ارتباط با این امر انجام شده که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

کد مطلب 653369

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