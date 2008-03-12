فرهنگ و هنر مسجدی باید تعریف شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در جمع مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی اظهار داشت: علاوه بر آیین نامه و اساسنامه ای که برای تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد در نظر گرفته شده است باید دو واژه فرهنگ و هنر مسجدی نیز برای آنها تعریف شده و مفهوم آن برای متدینین و جامعه دینی ما مشخص شود تا کانونها در محیط سنتی مساجد دچار مشکل نشوند.



وی عنوان کرد: فرهنگ عبارت است از مجموعه روشها، آداب، رسوم و سنتهای حاکم در یک جامعه شامل فرهنگ کار، تحصیل و ... که همواره به اعتبار متعلقش معنا می کنند.



آیت علم الهدی با بیان این مطلب که کار غیر مسجدی در مسجد به سرانجام نخواهد رسید و نظام آن را نیز به هم خواهد زد، افزود: کار مسجدی باید منطبق با فرهنگ مسجد باشد یعنی فعالیتهایی که از نظر حرکتهای فکری، خدماتی و امدادی، عبادی و معنوی همه در یک نقطه مسجد متمرکز شود که در راس همه آنها عبادت خداوند قرار گرفته و در کنار آن کتابخانه، نشریه، گفتمان مذهبی و دینی، تهییج حرکتهای انقلابی، مبارزه با ضد انقلاب و دفاع از انقلاب نیز انجام شود و کانون فرهنگی هنری باید بتواند تمام این موارد را ساماندهی و مدیریت کند.



وی یادآور شد: دلیلی نیست که هر کار فرهنگی که در موسسه و یا دستگاهی خوب اجرا می شود در مسجد هم جواب دهد بلکه ما باید آن فعل را قبل از اجرایی کردن با اصول مسجدی ببینیم تا باعث در هم ریختن مساجد نشود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری در رابطه با هنر مسجدی نیز گفت: هنر ابزار پرورش احساس است و نوع هنری که در کانون های فرهنگی هنری مساجد می خواهد اجرا شود باید دین خواهی را در مردم تحریک کند.



امام جمعه مشهد خطاب به مدیران کانونهای مساجد نیز اظهار داشت: آنچه در بین شما به عنوان نقطه امتیاز وجود دارد نوگرایی شما در اداره مسجد است که مراقب باشید این نوگرایی تحت تاثیر فضاها و جوها قرار نگیرد.