سهمیه ژیمناستیک ایران در المپیک از دست می رود / تلاش های بی ثمر

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دوماه گذشته محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران با اعلام خبری مبنی بر دریافت دو سهمیه افتخاری المپیک(وایت کارت یا کارت سفید) جامعه ورزشی این رشته را بسیار خوشحال کرد زیرا پس از گذشت 43 سال ژیمناستیک ایران با دونماینده درالمپیک شرکت می کرد.

محتشمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی چندماه گذشته مذاکرات و مکاتباتی را با رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک داشتیم که در نهایت موفق شدیم نظر مثبت فدراسیون بین المللی این رشته را برای دریافت یک سهمیه در رشته ترامپولین و یک سهمیه در رشته ژیمناستیک هنری از طریق دریافت "وایت کارت" برای حضور دو نماینده ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن دریافت کنیم.

وی ادامه داد: بنا به نظر کمیته بین المللی المپیک سهمیه های افتخاری فدراسیون های جهانی تنها به کشورهایی تعلق خواهد گرفت که موفق به دریافت هیچ سهمیه ای در المپیک نشده باشند. فدراسیون جهانی ژیمناستیک نیز با در نظر گرفتن این تاکید IOC در آخرین پیگیری های انجام شده به ما اعلام کرده که این سهمیه به ایران تعلق نخواهد گرفت.

کمیته بین المللی المپیک دارای 204 عضو است که از بین این کشورها 43 کشور هنوز موفق به دریافت هیچ سهمیه ای برای شرکت در رقابتهای 2008 پکن نشده اند و این کمیته در آخرین تصمیمات خود تاکید بسیاری بر اهداء این کارت ها به این گونه کشورها داشته است.

هرچند کمیسیون سه جانبه کمیته بین المللی المپیک اواخرماه مارس(اوایل سال 87) در سوئیس برگزار شده و در خصوص چگونگی اهداء این کارتهای سفید و درخواست کشورها تصمیم گیری خواهد کرد. اما آنچه مسلم است این مرکز قصد دارد این سهمیه های افتخاری را به کشورهایی بدهد که هنوز موفق به راهیابی نمایندگان خود به المپیک نشده اند.

حتی در این خصوص اعلام شده که کشورهایی که یک تا دو سهمیه هم دارند در الویت دریافت این کارتها نخواهند بود.

ایران درسالهای گذشته هم با ورزشکاران بسیاری درالمپیک شرکت کرده است اما با توجه به اهمیت حضور بانوان در المپیک و دیدگاه مثبت این کمیته برای حضور زنان در این رقابتهای مهم، مسئولین کشورمان با ارائه این استدلال که ایران هیچ نماینده ورزشکار زنی در المپیک ندارد موفق به دریافت این سهمیه شده بود که این سهمیه در دوره گذشته به تیراندازی بانوان تعلق گرفت.

اما امسال کشورمان با نمایندگان بسیاری راهی المپیک پکن می شود که از این بین هم یک نماینده تکواندوی بانوان نیز حضور دارد. بنابراین نمی توان استدلالی برای دریافت این کارتها به کمیته بین المللی المپیک ارائه کرد.

دکتر قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک ایران هم در این باره گفت: رویه کلی در این موضوع این است که فدراسیون های بین المللی در جهت توسعه رشته های خودشان و حمایت کشورهایی که ورزش ضعیف تری دارند می توانند با اختصاص دادن این کارتها امکان حضور نمایندگان ورزش این کشورها را در المپیک فراهم کنند.

وی با بیان اینکه این فدراسیون های بین المللی هستند که در نهایت برای چگونگی اهداء این کارتها تصمیم می گیرند، گفت: این کارتها از سوی کمیته بین المللی المپیک به فدراسیون های جهانی داده شده و این خودشان هستند که تصمیم می گیرند این کارتها را به چه کشورهایی اختصاص دهند. بنابراین فدراسیون های ورزشی ایران که موفق به کسب این سهمیه نشده اند درصورت مهیا بودن شرایط و ارتباطات خود برای دریافت این کارتهای سفید( وایت کارت المپیک) می توانند مستقیما با فدراسیون های همتای خود در بخش بین المللی وارد مذاکره شوند.

قراخانلو با بیان اینکه ایران سهمیه های زیادی برای المپیک پکن کسب کرده است اظهار داشت: تاکید کمیته بین المللی المپیک درباره وایت کارتها این بوده که به کشورهایی تعلق گیرد که در ورزش ضعیف تر بوده و یا سهیمه کسب نکرده اند. شاید فدراسیون بین المللی ژیمناستیک نیز با در نظر گرفتن این رویه تصمیم خود را برای دادن این سهمیه به ایران تغییر داده است.

محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پایان با بیان اینکه کارت سفید هر فدراسیون برای المپیک سه تا بیشتر نیست درخصوص از دست دادن این دو سهمیه از سوی ایران گفت: ما هنوز هم برای دریافت دو سهمیه قول داده شده فدراسیون جهانی امید زیادی داریم و حتی با کمک کمیته ملی المپیک مکاتباتی را هم انجام داده و در حال پیگیری این موضوع هستیم. اما اگر قوانین IOC بر همین روال دنبال شود، بعید است بتوانیم نماینده ای از ژیمناستیک ایران در المپیک پکن داشته باشیم.