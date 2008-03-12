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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۷

دومین کنفرانس بین المللی نانو ساختارها در کیش گشایش یافت

دومین کنفرانس بین المللی نانو ساختارها در کیش گشایش یافت

دومین کنفرانس بین المللی نانوساختارها با حضور متخصصان 13 کشور دنیا شب گذشته در پردیس بین المللی صنعتی شریف کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا سیم چی دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کنفرانس هدف از برگزاری این نشست علمی را توجه به اهمیت بحث آینده نگری و اولویت فناوریهای جدید و پیشرفته، ایجاد بستری مناسب برای تعامل بین پژوهشگران داخلی و خارجی و انجام کار گروهی در جهت تجاری سازی محصولات نانو و صنعتی کردن آنها و آگاهی از آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی این علم دانست.

وی گفت: نانوساختار، جامدی است که کریستالها یا فازهای تشکیل دهنده آن در مقیاس نانومتر قرار داشته باشد و به عبارت دیگر این مواد از کریستالها یا دانه های نانومتری تشکیل شده باشند.

دکتر سیم چی افزود : 515 مقاله داخلی و خارجی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که از این تعداد پس از داوری توسط کمیته علمی متشکل از متخصصان داخلی و خارجی 212 مقاله با کیفیت بسیار بالا برای ارائه در کنفرانس برگزیده شد. 144 مقاله به صورت نمایش پوستر، 48 مقاله به صورت ارائه شفاهی، 6 مقاله به صورت ارائه مدعو و 14 مقاله در قالب سخنرانی کلیدی در این کنفرانس ارائه می شود.

دبیر کنفرانس در مورد موضوعات مقالات به مواردی چون نانو ذرات، نانو کامپوزیت ها، نانومنتری، مواد متخلخل نانو ساختار و کاربرد آنها در شبیه سازی و مدل سازی فناوری های نانوزیستی و سایر زمینه های مرتبط با سنتز مواد نانوساختار اشاره کرد.

ایران در آخرین رتبه بندی با رشد بسیار مطلوب از رتبه 55 به 25 جهان، ششم آسیا و اول کشورهای اسلامی دست یافته است.

کد مطلب 653375

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