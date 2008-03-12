دومین کنفرانس بین المللی نانو ساختارها در کیش گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا سیم چی دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کنفرانس هدف از برگزاری این نشست علمی را توجه به اهمیت بحث آینده نگری و اولویت فناوریهای جدید و پیشرفته، ایجاد بستری مناسب برای تعامل بین پژوهشگران داخلی و خارجی و انجام کار گروهی در جهت تجاری سازی محصولات نانو و صنعتی کردن آنها و آگاهی از آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی این علم دانست.

وی گفت: نانوساختار، جامدی است که کریستالها یا فازهای تشکیل دهنده آن در مقیاس نانومتر قرار داشته باشد و به عبارت دیگر این مواد از کریستالها یا دانه های نانومتری تشکیل شده باشند.

دکتر سیم چی افزود : 515 مقاله داخلی و خارجی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که از این تعداد پس از داوری توسط کمیته علمی متشکل از متخصصان داخلی و خارجی 212 مقاله با کیفیت بسیار بالا برای ارائه در کنفرانس برگزیده شد. 144 مقاله به صورت نمایش پوستر، 48 مقاله به صورت ارائه شفاهی، 6 مقاله به صورت ارائه مدعو و 14 مقاله در قالب سخنرانی کلیدی در این کنفرانس ارائه می شود.

دبیر کنفرانس در مورد موضوعات مقالات به مواردی چون نانو ذرات، نانو کامپوزیت ها، نانومنتری، مواد متخلخل نانو ساختار و کاربرد آنها در شبیه سازی و مدل سازی فناوری های نانوزیستی و سایر زمینه های مرتبط با سنتز مواد نانوساختار اشاره کرد.

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