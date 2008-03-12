بودجه سال آینده شهرداری کرج به تصویب رسید

سید مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از 400 میلیارد تومان از این اعتبارات وی‍ژه شهرداری مرکز و حدود دویست میلیارد تومان مربوط به سازمان های تابعه شهرداری بوده است.

وی افزود: از مجموع اعتبارات 100 میلیارد تومان به سازمان قطارشهری و شورای اسلامی شهر کرج اختصاص داده شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کل بودجه سال 87 نسبت به سال گذشته آن از بعد درآمد و هزینه 157 درصد و در بعد عمرانی نیز 250 درصد رشد داشته است.

مقدسی یادآور شد: بر اساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر بودجه شهرداری پس از ارائه به شورا و تصویب اعضای شورا به فرمانداری ارسال شده است و پس از تایید نهایی قابل اجرا است.

وی عنوان کرد: در بخش عمرانی تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت کاری معاونت فنی و عمرانی قرار خواهد گرفت.