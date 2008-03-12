ایران در بالاترین حد اقتدار / آینده متعلق به جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سیدمسعود جزایری در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت اسوه ایثار و جهاد، شهید عماد مغنیه، اظهار داشت: به دنبال مقاومت، ایستادگی، مدیریت عالی وهدایت بسیار منطقی موضوع انرژی هسته ای توسط کارگزارن جمهوری اسلامی ایران و در پی توفیقات حاصله در آژانس، موقعیت خارجی ایران در جامعه بین‌المللی در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد. به طوری‌که بسیاری از مسوولان خارجی و از جمله مسوولان دولت‌های اروپایی در پی مذاکرات جدی برای مراودات آینده‌شان با تهران هستند.

وی همچنین درباره افزایش اعتبار ایران در جهان گفت: در حال حاضر از جهات مختلف و ازجمله سیاسی، دیپلماسی و دفاعی در یک وضعیت استثنایی به سرمی‌بریم و با وجود تلاش‌های مزبوحانه‌ آمریکا و صهیونیسم جهانی روزبه‌روز بر اعتبار جمهوری اسلامی ایران در بین مردم و دولت‌های خارجی افزوده می‌شود.

معاون ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: بدون تردید مقاومت ایران در مناقشه ساختگی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها پیرامون انرژی صلح‌آمیز هسته‌ ای، در این قضیه نقش مهمی دارد و قطعا در ماه‌های آینده و روشن شدن سایر ابعاد پیروزی ایران در این جنگ روانی هسته‌ ای، بر استحکام تعاملات خارجی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به طور مضاعف افزوده خواهد شد.