اجرای هشت طرح ملی آبخیزداری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا شجاعی صبح امروز در آیین پایانی هفته منابع طبیعی با عنوان"منابع طبیعی وقانون" در جمع قضات شهرستان ارومیه افزود: این طرحها در حوزه های آبخیزداری سد های موجود و در دست ساختمان کشور از جمله، کرخه، کارون بزرگ، حبله رود، سیل گلستان،سفید رود وحوزه های آبخیزداری فاقد سد در کشور با اعتباری بالغ بر 820 میلیارد ریال در حال اجراست.

وی ادامه داد: این طرحها هم اکنون از 70درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که در صورت تخصیص کامل اعتبارات تا پایان سال مالی جاری به اتمام می رسند.

شجاعی در ادامه با بیان اینکه در بحث فرسایش خاک کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد گفت: سالانه هفت تا 10 تن در هر هکتار فرسایش خاک در کشور صورت می گیرد در حالی که این میزان در آسیا 8/3 تن در هرهکتار است.

وی صیانت از عرصه های طبیعی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با اجرای طرحهای آبخیزداری و حمایت دولت در این بخش می توان از فرسایش خاک تا حد قابل توجهی در کشور جلوگیری کرد.

مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی هم در این گردهمایی از منابع طبیعی به عنوان منابع خدادادی یاد کرد و گفت: علاوه بر صیانت از این عرصه ها باید برنامه ریزی کرد تا دست متجاوزان را از این عرصه ها کوتاه کرد.

حجت السلام سید محمد موسوی تاکید کرد: در این زمینه دستگاه قضایی با تمام قوا وبا توسل به قانون حمایت خود را از صیانت و حفظ عرصه های طبیعی و اراضی ملی در استان اعلام می دارد.

مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به اینکه دو میلیون و 500 هکتار از عرصه های استان متعلق به منابع طبیعی است گفت: باید با همکاری دستگاههای قضایی واجرای طرحهای بهینه ضمن صیانت از این عرصه ها در بروز حوادث حاصل از فرسایش خاک، بروز سیلاب و... در استان جلوگیری کرد.

جعفرصادق امیری همچنین با اشاره به فعالیت باندهای زمین خواری در استان خواستار مقابله همکاری مستمر دستگاههای قضایی با این پدیده شوم در استان شد.

وی از خلع ید از 1700 هکتار از اراضی ملی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا دو هزار و 300 فقره پرونده تشکیل وبه مراجع قضایی تحویل داده شده است.