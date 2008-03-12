گفتگوی پیرموذن با صدای آمریکا اقدامی زشت و خیانت به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص گفتگوی نورالدین پیرموذن سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با صدای آمریکا که مورد واکنش گسترده و منفی محافل سیاسی و مردم شد، گفت: به نظر ما این اقدام واقعا خیانت و اقدامی زشت بوده و نه تنها در شان افرادی که در مسئولیت های مختلف قرار داشته و دارند نیست ، بلکه از مردم عادی هم انتظار نمی رود با رسانه هایی که دشمنی آنها با ملت ایران آشکار است همنوایی کنند.ضمن اینکه برای مسوولین مقرراتی در این زمینه ابلاغ شده که قانونی است و تخطی از آن را پیگیری می کنیم.

وزیر اطلاعات در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت اطلاعات با پیرموذن برخورد خواهد کرد، گفت: به هر صورت این موضوع باید پیگیری شود و وزارت اطلاعات حتما با چنین جریاناتی برخوردمی کند.

محسنی اژه ای درباره انتشار برخی اخبار طی روزهای اخیر مبنی بر گفتگوی رضا خاتمی با سفیر آلمان در تهران نیز گفت: بدون شک تماس با افراد بیگانه ضوابط خاص خود را دارد وهر کس نمی تواند در هر موضوعی با افراد بیگانه صحبت کند.

وی با یادآوری این نکته که گفتگو با افراد بیگانه با اطلاع و هماهنگی وزارت امور خارجه باید انجام شود، تصریح کرد: صرف نظر از این موضوع طبیعی است که نباید با بیگانگان در خصوص مسائلی که موجب سوء استفاده دشمن علیه کشور می شود به گفتگو پرداخت.

وزیر اطلاعات با تاکید بر زشت بودن این قبیل اقدامات، افزود: بدون شک اگر فردی که این اقدام را انجام داده به حزب یا تشکل خاصی وابسته باشد غلط بودن اقدام او واضح تر و بیشتر خواهد بود واین موضوع از قبح قضیه نمی کاهد.

محسنی اژه ای درپاسخ به این سوال که آیا برخوردی با محمدرضا خاتمی خواهد شد، نیز افزود: اگر قرار باشد برخوردی با این فرد شود برخورد قضایی خواهد بود و این موضوع به دولت ارتباطی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در آستانه برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هیچ گونه مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد، گفت: در حال حاضر زمینه برای حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم است و انشاء الله مردم با حضور پای صندوق های رای و نظر خود را اعلام خواهند کرد.

وزیر اطلاعات فشارهای خارجی و جو سازی رسانه های بیگانه در آستانه برگزاری انتخابات را موضوعی تکراری دانست که ملت ایران همواره طی 29 سال گذشته با آن مواجه بوده است وافزود: قطعا آمریکایی ها در هر اقدام خود سعی دارند مردم ما را از صحنه بیرون کنند اما مردم ما با ایمان و تدین خود همواره در مقابل این مسائل ایستادگی کرده اند.

محسنی اژه ای در پایان گفت: همواره شاهد بوده ایم که هر گاه دشمنان چنین اقداماتی را علیه ملت ما ساماندهی کرده اند مردم ایران با احساس قوی تر و شور بیشتری در صحنه حاضر شده اند.