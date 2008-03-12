کمیته انضباطی باشگاه ضیایی را برکنار کرد / اقبالی جانشین موقت است

سرپرست تیم فوتبال صباباتری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: روز گذشته نشست کمیته انضباطی باشگاه برگزار شد که در نهایت با تصمیم این کمیته محمد حسین ضیایی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال صباباتری برکنار شد.

وی در پاسخ به این سئوال آیا ضیایی نیز شخصا تمایل به جدایی از تیم صباباتری داشته است؟، گفت: جدا از تمایل ضیایی به جدایی از باشگاه صباباتری، کمیته انضباطی باشگاه نیز به دلیل تخلفاتی که از سوی وی سرزده بود، رای به برکناریش از سرمربیگری تیم صبا داد.

پیرترسا با اذعان به اینکه جدایی ضیایی از تیم صباباتری قطعی است و امکان بازگشت وی به تیم در فصل جاری وجود ندارد، افزود: فعلا مسعود اقبالی به عنوان جانشین محمد حسین ضیایی تیم را هدایت خواهد کرد تا ظرف روزهای آینده سرمربی تیم معرفی شود.

وی در خاتمه پیرامون شایعه حضور یحیی گل محمدی در راس کادر فنی تیم فوتبال صباباتری گفت: گل محمدی فعلا به عنوان کاپیتان تیم ما را در همراهی خواهد کرد و تصمیمی در خصوص حضور وی در کادر فنی اتخاذ نشده است.