اولین جشنواره سبزه ها و غنچه ها در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا شمس مسئول برپایی جشنواره سبزه ها و غنچه ها که در تالار هنر آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد برگزار شد، افزود: فراخوان جشنواره تقریبا دو هفته پیش به صورت بخشنامه به مدارس اعلام شد و امروز شاهد حضور دانش آموزان 45 مدرسه از مدارس تحت پوشش ناحیه 1 در این جشنواره بودیم.

وی هدف از برگزاری جشنواره را پرورش خلاقیت دانش آموزان و ارتقا سطح کیفی آموزش پیش دبستانی عنوان کرد و گفت: اجرای سرودهای بهاری، بازدید از نمایشگاه آثار و قدردانی از آثار برتر برنامه های شاخص این دوره از جشنواره را تشکیل می دهند.

انواع سبزه ها و سفره های هفت سین نوروزی که بنابر سلایق کودکان و مربیان چیده شده بود مورد بازدید مخاطبان در این نمایشگاه قرار گرفت.