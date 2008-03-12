پروژه فاخر "راه آبی ابریشم" آماده تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد این فیلمنامه که داستان آن در قرن چهارم هجری می‌گذرد درباره ناخدایی به نام سلیمان است که از بندر سیراف عازم بندر کانتون در کشور چین می‌شود. بندر سیراف در دوره عضدالدوله دیلمی راه ارتباط دریایی بین ایران و چین بود و بقایای آن اکنون در کنار بندر طاهری استان بوشهر قرار دارد.

از جمله محورهای فیلمنامه "راه آبی ابریشم" توجه به رابطه شکوفا بین دو تمدن بزرگ آن دوران یعنی چین و ایران است. این پروژه را می‌توان نخستین پروژه تاریخی دریایی سینمای ایران برشمرد که فیلمنامه آن را بزرگ‌نیا نوشته و قرار است به تهیه‌کنندگی حسن بشکوفه ساخته شود.

بزرگ‌نیا پیش از این تبحر خود را در ساختن فیلم‌های دریایی با آثاری چون "توفان"، "کشتی آنجلیکا" و "جنگ نفتکش‌ها" نشان داده است. برخی رسانه‌ها این پروژه را "کشتی ناخدا سیراف" معرفی کرده‌اند که عنوان صحیح آن "راه آبی ابریشم" است. مراحل اولیه بازبینی محل و برنامه‌ریزی تولید و اخذ پروانه ساخت این پروژه انجام شده است.