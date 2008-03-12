به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کمکی به مطبوعات برای جذب مخاطب می کند گفت: بنده به صورت کلی این موضوع را قبول دارم اما معتقدم که جذب مخاطب متاثر از اقدامات خود مطبوعات است.

وی افزود: مطبوعات باید دلهای مخاطبان را به دست آورند و به تقاضاهای آنها پاسخ دهند. به طور کلی برنامه های حمایتی وزارت ارشاد از مطبوعات نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش چشمگیری داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برخی اوقات انتقاد مطبوعات نزدیک به تخریب می شود گفت: دولت در این راستا نه تنها قصد برخورد ندارد بلکه حتی قصد ندارد به این تخریب ها پاسخ دهد.

صفار هرندی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزارت ارشاد با مطبوعاتی که از بودجه بیت المال استفاده می کنند اما له یا علیه جریانی کار می کنند ندارد، گفت: بلکه تاکنون گزارشی از این گونه تخلفات دریافت نکرده ام البته باید توجه کنیم که مرز بین هواداری و اطلاع رسانی مرز باریکی است .

وی گفت: امروز فضای انتخابات گرم نیست که این امر متاثر از مصوبه مجلس درباره تبلیغات انتخابات است، بنابراین ما اعتقادی نداریم که جلوی همین مقداری که مطبوعات قادر به معرفی کاندیداهای مد نظر خود هستند را نباید بگیریم. امروز در و دیوار شهر خالی از تبلیغات انتخاباتی است و لذا ما قصد نداریم بیش از اینها مطبوعات را در عرصه تبلیغات انتخاباتی اذیت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 86 گفت: سال 86 سال خوبی برای فرهنگ و هنر بود در این دوره ما شاهد برخی نمایش ها بودیم که باعث آشتی مردم با سینما، تئاتر و موسیقی شد.

صفار هرندی افزود: یکی از کارهای بی نظیر وزارت ارشاد تزریق حجم عظیم کتاب به کتابخانه ها بود که رقم آن بالغ بر 22 میلیارد تومان است که این رقم ده برابر بیشتر از سال های گذشته است.

وی با اشاره به بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: بودجه ما در سال آینده به طور قابل اعتنایی افزایش یافته و امیدواریم منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات فرهنگی و هنری شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق تعطیلی مطبوعات در ایام نوروز است گفت: ما از انتشار مطبوعات در ایام نوروز استقبال می کنیم و به عنوان خدمتگزاران رسانه ها به خصوص رسانه های مکتوب، از این امر حمایت می کنیم اما تکلیفی را بر دوش مطبوعات قرار نمی دهیم .

صفار هرندی افزود: بنده چون خود روزنامه نگار بوده ام می دانم که نظام توزیع مطبوعات در ایام عید مختل می شود و تیراژ مطبوعات به شدت کاهش پیدا می کند اما همین مقدار که در این ایام دکه ها خالی از روزنامه های متناسب با ایام نوروز نباشد موفقیتی برای جامعه مطبوعاتی ما به حساب می آید.