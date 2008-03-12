700 هزار هکتار از اراضی کشو ر به سیستمهای آبیاری تحت فشار مجهز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس سید رحیم سجادی ظهر امروز در گردهمایی مسئولان آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مشهد افزود: تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره وری از آب مصرفی در بخش کشاورزی است.

وی گفت: برای اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در سال 87 مبلغ 60 میلیارد تومان با تسهیلات بانکی پیش بینی شده است که از این رقم 50 درصد آن بلاعوض است.

در ادامه مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که از12 هزار هکتار تعهد اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در سال جاری پنج هزار و 300 هکتار اجرا شده است، گفت: شرایط اقلیمی از جمله عواملی بود که نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.

محمد کریمیان تعدد موافقتنامه ها و نحوه توزیع اعتبارات را از جمله چالشهای بخش آب و خاک دانست و بر ایجاد نگرش فرآیندی در برنامه ریزی و اصلاح و تجمیع موافقت نامه های طرحها تأکید کرد.

وی تغییر استراتژی، تقویت نگرش مدیریت پروژه در بخش آب و خاک، تخصیص اعتبارات مناسب برای انجام مطالعات، تلفیق اقدامات سازه ای و غیرسازه ای در حوزه طرحهای توسعه منابع آب، تجهیز و نوسازی اراضی، پیگیری طرحهای جامع پوشش انهار و تنظیم موافقتنامه با شهرستانها را ازجمله راهکارهای پیشنهادی جهت تغییر وضعیت موجود با هدف بهبود دستیابی به ارتقاء راندمان تولیدات بخش کشاورزی دانست.