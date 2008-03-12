تصمیم هیئت وزیران برای حمایت و تقویت زبان و ادب فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر ، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: در ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه موضوع تصویب نامه شماره 16941/ت17788هـ مورخ 14/4/78 آمده است: استفاده از تابلو یا نوشته‌ها یا نشانه‌هایی که منحصراً به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانه‌های بین‌المللی ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند که با تصمیم جدید وزیران عضو کمیسیون فرهنگی دولت و به منظور حمایت و تقویت زبان و ادب فارسی و بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بند که استفاده از خط بیگانه برای معادل نویسی اسامی عنوان ها و عبارت های فارسی بر روی تولیدات داخلی، بسته بندی کالاها، ‌اماکن، هر گونه اعلام،‌ اوراق تبلیغاتی، آگهی‌ها،‌ تابلو‌های تبلیغاتی و سر در مغازه‌ها ،‌خودرو‌ها و دیگر موارد برای معرفی و یا بیان کاربری کالا و خدمات تنها در صورتی مجاز است که اندازه خط بیگانه به لحاظ تناسب یک سوم خط فارسی باشد به عنوان تبصره به این ماده 14 اضافه می شود.

بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اصلاح یا مشاهده تخلف از مفاد ماده این آیین‌نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف 15 روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد. چنانچه از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی محل اعلام می‌نماید تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اساسی و عناوین اقدام لازم به عمل آید. در صورت تکرار تخلف مراتب از طریق مراجع قضایی برای اعمال مجازات‌های بند (ج) و (د) تبصره (8) قانون منعکس خواهد شد که با تصمیم جدید وزیران عضو کمیسیون فرهنگی دولت عبارت "تخلف از مفاد ماده 12" به عبارت "تخلف از مفاد مواد 12 و 14" و عبارت "تغییر اسامی و عناوین" به عبارت "تغییر اسامی عناوین و یا نوشتار" اصلاح می گردد .

این تصویب نامه که در تاریخ 15 اسفند1386 به تایید رئیس جمهور رسیده است و در نامه شماره 205136/ت38043ک در تاریخ 15 اسفند1386 از سوی دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای اجرا ابلاغ شده است.