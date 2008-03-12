اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در تهران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی تدارکاتی با حضور 40 ورزشکار از سراسر کشور از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه در دو رشته پیست و استقامت در تهران برگزار می شود که در نهایت از بین حاضرین در اردو نفرات برتر برای اعزام به مسابقات آسیایی ژاپن انتخاب و معرفی می شوند.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به شرح زیر هستند:

ماده سرعت ( جوانان ):

علی علی عسگری، محمد صالح، سینا نشاط ور، محمد آشوری، امیر محمدی، آریا محبی جان و علیرضا ورزگان

ماده سرعت ( بزرگسالان ):

محمود پراش، حسنعلی ورپشتی، فرشید فارسی نژادیان، علیرضا احمدی، محمد ابوحیدری و فرزین عرب

ماده استقامت ( جوانان ):

محسن یاسینی، وحید عبدی، غلامرضا چراغی، آروین گودرزی، هادی حسینی، محمد زنگی آبادی، حامد قصاب زاده، وحید رمضانی، مهرداد احمدی، معین جمالی، علی اصغری، محمد نوروزی و افشین ایوبی

ماده استقامت (بزرگسالان ):

قادر میزبانی، حسین عسگری، حسین ناطقی، محمد رجبلو، ابوالفضل گیلانی پور، بهنام خسروشاهی، حامد جنت، عباس سعیدی تنها، امیر زرگری، سید مصطفی سید رضایی، مهدی سهرابی، مهدی پرتوی و حسن ملکی میزان

اردوی فوق جهت آمادگی تیم ملی کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود. دوچرخه سواران حاضردر اردو در مواد پیست و جاده تمرین خواهند کرد .

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در ژاپن از تاریخ 20 فروردین ماه در دو ماده پیست و جاده و در دو رده جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد .