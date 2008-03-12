امیدواری فرانسه به مشارکت راهبردی روسیه در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"برنار کوشنر" که پس از دیدار با "سرگئی لاوروف" همتای روس خود در یک کنفرانس خبری سخن می گفت؛اظهار داشت : ما بسیار مصمم هستیم تا در زمان ریاست شش ماه خود بر اتحادیه اروپا بتوانیم یک مشارکت راهبردی با روسیه به وجود بیاوریم، این مسئله یکی از اولویتهای فرانسه در مدت ریاست بر اتحادیه اروپا خواهد بود.

وزیر امور خارجه فرانسه گفت : هر چند اتحادیه اروپا و روسیه درباره برخی موارد همچون استقلال یکجانبه کوزوو نظرات مختلفی دارند، اما با این وجود هنوز مسکو و اتحادیه اروپا می توانند در مسائل زیادی با یکدیگر همکاری کنند.

کوشنر تصریح کرد : در مدت ریاست خود بر اتحادیه اروپا بر روی این موضوع کار می کنیم و مطمئنم که در این راه موفق می شویم.

ریاست دوره ای فرانسه بر اتحادیه اروپا از جولای سال جاری میلادی آغاز می شود.

لاوروف نیز در این کنفرانس خبری،از علاقه کشورش برای افزایش روابط میان مسکو و پاریس خبر داد.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت : این نکته مهم است که اتحادیه اروپا و روسیه هر چه زودتر مبنای مشخصی را برای روابط خود ایجاد کنند.