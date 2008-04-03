خوزستان؛ بهشت بهار ایران

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علاوه بر هوای مناسب خوزستان در این ایام، وجود مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی، آثار باستانی، جاذبه های طبیعی مانند سدها، تالاب ها و رودخانه های پرآب و بقاع متبرکه مانند آرامگاه دانیال نبی در شوش، علی ابن مهزیار اهوازی و سبزقبای دزفول بر جاذبه های این استان افزوده است.

شاخص ترین جاذبه برای مسافران نوروزی که به گفته مسئولان خوزستان، امسال بیش از چهار میلیون مسافر را به این استان کشانده است، وجود مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است.

خوزستان به علت قرار گرفتن در کانون جنگ در برگیرنده مناطقی است که هزاران تن از جوانان ایران برای دفاع از کشو خود به این نقطه از کشورمان رفتند و با شهامت و دلیری بی مثال به دفاع از خاک میهن خود پرداختند و امروز در این خطه از کشور تبدیل به اسطوره هایی بی بدیل شده اند. به همین علت هر سال تعدادی بی شماری از هموطنان در قالب کاروان راهیان نور از این مناطق دیدن می کنند.

از جمله این مناطق می توان به "شلمچه" واقع در خرمشهر و مزر ایران و عراق، "اروند کنار"، "طلائیه" در 45 کیلومتری جاده اهوزا به خرمشهر، "فکه" در شهرستان بستان، "دهلاویه" در شهرستان سوسنگرد، "چذابه" در دشت آزادگان و "دو کوهه" اشاره کرد.

از جاذبه های باستانی استان خو ستان نیز می توان به شهرستان شوش اشاره کرد. این شهر زمانی مرکز حکومت عیلامیان بوده که بنای عظیم معبد زیگورات چغازنبیل در نواحی این شهر هم اکنون یکی از بناهای عظیم خاورمیانه است که با دیوارهای تو در تو و هزاران خشت و آجر بر تپه ای بنا شده و کتیبه های آجرین با خط میخی ایلامی قدمت این بنا را آشکار می سازد.

معبد زیگورات چغازنبیل

این بنا که معبدی مذهبی برای نیایش بوده به یاد اینشوشیناک، خدای حامی شهر شوش ساخته شده است. شهر عظیم شوش به وسیله پادشاه آشوری، آشوربانی پال ویران شد تا آنکه با تلاش هخامنشیان و برپایی کاخهای زمستانی به عنوان پایتخت، بار دیگر رونق گذشته خود را به دست آورد .

در این شهر همچنین آرامگاه دانیال نبی نیز وجود دارد که گردشگران بی شماری را به خود جلب می کند. حضرت دانیال در حدود قرن هفت پیش از میلاد به همراه یهودیانی که توسط بابلی ها به اسارت گرفته شده بودند به بین النهرین و از آنجا به شوش وارد شد. وی یکی از پیامبران صاحب کتاب بنی اسراییل است. دیدار وی با نبوکد (بخت النصر) پادشاه بابل در روایتها آمده است. همچنین در شهر شوش ویرانه های تپه آکروپل، تپه آپادانا و کاخ شاوور نیز از آثار ارزشمند تاریخی محسوب می شود.

از دیگر آثار باستانی خوزستان می توان به آثاری همچون کلاه فرنگی، آسیابها و تالابهای منحصربه فرد، قلعه سلاسل، مسجدجامع و پل شاپوری در شهرستان شوشتر، پل ساسانی که به روایتی قدیمی ترین پل جهان است و آرامگاه یعقوب لیث در شهرستان دزفول و اشکفت سلمان، مجسمه مفرغی مرد پارتی، شیرهای سنگی در شهرستان ایذه و شهر باستانی ارجان، آتشکده و پل خیرآباد و کاروانسرای دژ مهتاب در شهرستان بهبهان اشاره کرد.

در آستانه صدمین سالگرد کشف نفت در ایران نیز مشاهده آثاری چون چاه شماره یک، اولین کارخانه برق خاورمیانه، اولین خانه های سازمانی در ایران و تاسیسات اولیه و ابتدایی استخراج و تولید نفت در شهرستان مسجد سلیمان خالی از لطف نیست.

جاذبه های طبیعی خوزستان نیز در کشور منحصر به فرد است. وجود تالابهای شادگان که از آن به عنوان بزرگترین تالاب جهان یاد می شود همچنین هورالعظیم در دشت آزادگان از دیگر مناطق دیدنی خوزستان است.

از جمله چشم اندازهای زیبای استان خوزستان می توان به وجود سدهای عظیم و دیدنی اشاره کرد که برای مسافران و گردشگران خاطره زیبایی را به همراه خواهد داشت . وجود رودخانه هایی از قبیل کارون، کرخه به عنوان طولانی ترین رود خوزستان، دز، مارون، زهره و شاوور باعث توجه خاص دولت به احداث سدهای بی شمار در خوزستان شده است.

سد کارون 3 با مخزنی معادل سه میلیارد مترمکعب، سالانه توان تولید چهار میلیارد کیلووات ساعت برق را دارد و مشاهده این سد عظیم برای هر گردشگردی خاطراتی به یادماندنی بر جای می گذارد . بزرگترین پل قوسی کشور نیز بر روی دریاچه سد کارون 3 در خوزستان چشم اندازی بسیار زیبا دارد .

سد دز با ارتفاع 203 متری در شمال خوزستان روی رودخانه دز احداث شده و اکنون حدود 3/4 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ای به وسعت 63 کیلومتر مربع در پشت این سد ذخیره شده است .

سد شهید عباسپور در شمال شرقی مسجدسلیمان نیز که سال 1355 ساخته شده، مخزنی به گنجایش 2/9 میلیارد مترمکعب را داراست و برای آبیاری نزدیک به 41 هزار هکتار زمین کشاورزی در نظر گرفته شده است . سد کرخه که به عنوان بزرگترین سد خاکی خاورمیانه، روی رود کرخه احداث شده روی رودخانه کارون از دیگر سدهای دیدنی استان هستند .

اما از نقاط دیدنی استان خوزستان که در اکثر اوقات سال پذیرای جمع زیادی از مسافران و گردشگران است می توان به "مال آقا"، روستای نمونه گردشگری واقع در 32 کیلومتری شهرستان باغملک که هنوز بافت سنتی خود را حفظ کرده، اشاره کرد .

مال آقا در منطقه ای کوهستانی از سلسله جبال زاگرس واقع شده که رودخانه ای مواج و سرد از کنار آن می گذرد و مسیر فرح بخش و زیبایی را ایجاد کرده است. همه ساله به خصوص در دو فصل بهار و تابستان ده ها هزار نفر از اقصی نقاط خوزستان برای گذراندن اوقات فراغت و سیاحت به این مکان خوش آب و هوا سفر می کنند .

علاقه مندان دیدار این روستای زیبا از شهر باغملک که به سمت مال آقا حرکت کنند با پشت سر گذاشتن شهر قلعه تل و طی حدود چهار کیلومتر راه با دیدن تپه ها و کوه ها و نسیم خنک کوهستان و جنگلهای انبوه بلوط، گویی وارد دنیایی متفاوت تر از خوزستان شده اند . کمی جلوتر، روستای تمبی با قدمتی چند هزار ساله و بافتی زیبا در دل کوهستان در مقابل دیدگان گردشگران قد علم می کند و آنان را به یاد صفا و صمیمیت روستا می اندازد مکانی که روستایی باستانی را با همین نام مدفون شده در زیر پا دارد .

شهرستان آبادان نیز یکی از شهرهای استان خوزستان است که هرساله بیشترین تعداد گردشگر را در بین سایر شهرهای استان به خود اختصاص داده است . این شهر علاوه بر داشتن نقاط عملیاتی و جنگی، بازاری موسوم به بازار ته لنجی ها دارد که بسیاری از هموطنان را در روزهای ابتدای سال به سمت خود می کشاند .