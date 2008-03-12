معافیت اماکن ساحلی دولتی از ماده 63 منوط به مجوز وزارت اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی مجتمع های دولتی در ساری افزود: در حال حاضر 52 مجتمع دولتی در مازندران وجود دارد که به واسطه ماده 63 قانون آئین نامه اجرایی 50 درصد امکانات آنان در اختیار مردم قرار گرفته است.

محمد رضا شیدفر، فرهنگ سازی در راستای دائمی کردن فرهنگ سفر و اجرای آن در قالب تورهای گروهی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اولین گام در توسعه گردشگری ایجاد زیرساخت های لازم و با استفاده از ظرفیت های اساسی در این بخش بوده است.

وی یادآور شد: سلسله کلاسهای آموزشی مدیریت توریسم جهت آموزش مدیریت توریسم جهت آموزش مدیران این مجتمعها در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر آشنایی مدیران این مجتمع ها با اصول مدیریت گردشگری اطلاعات لازم جهت درآمد زایی تاسیسات در اختیارشان قرار گیرد.

به گفته شیدفر در صورت تعامل مدیران مجتمع های دولتی مشمول ماده 63 جهت بالا بردن سطح اشغال این تاسیسات در تمامی فصول سال تفاهم نامه ای با کارگزاران سفرهای ارزان منعقد خواهد شد و سازمان این آمادگی را دارد جهت نصب دستگاههای کارت خوان سفر کارت بدون کمترین هزینه در ظرف 48 ساعت اقدام کنند.

معاون گردشگری مازندران یادآور شد: برنامه ریزی جهت قشر کم درآمد جامعه که توانائی اقامت در هتلها را ندارند یکی از رسالت های برنامه ریزان گردشگری در کشور بوده و اماکن اقامتی دولتی با امکانات مناسب بهترین گزینه ای است که می تواند جهت استفاده هموطنان اختصاص یابد.



