تشخیص 50 درصد سرطانها با رادیوتراپی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید ستایشی امروز در اولین همایش بهداشت کاربری انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیس که در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: بحث قانونمند کردن حفاظت در مقابل پرتو(مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی)، مجموعه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت را ملزم ساخت که در این زمینه کمیسیون قانونی تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: همچنین نوع رویکرد وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی، با این موضوع از یک ویژگی خاص تر برخوردار شد.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اهمیت موضوع، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت را مکلف به صیانت از سلامت مردم دانست و افزود: اگر در این زمینه دقت جدی صورت بگیرد، بار خدمات تخصصی در حوزه درمان و دارو به شدت کاهش می یابد.

مشاور عالی معاون سلامت وزارت بهداشت بر اهمیت اطلاع رسانی مباحث مربوط به پرتو و انرژی های جدید در جامعه تاکید کرد و گفت: اهمیت این بخش از کار، کمتر از سایر بخشهای پزشکی نیست.

ستایشی، با توجه به مباحث پرتو و امواج الکتورمغناطیس در بحث پزشکی هسته ای، افزود: معاونت سلامت وزارت بهداشت قصد دارد با حمایت جدی از این موضوع، پاسخگوی تعهدات بین المللی باشد.

وی گفت: از همین رو، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می بایست به صورت جدی پاسخهای مناسب را در قالب راهکارهای قانونی برای همه فرایندها در این عرصه فراهم کند.

در ادامه دکتر مصطفی غفاری، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به توفیقات نظام سلامت که مرهون حرکت همه جانبه کارشناسی شده است، تاکید کرد و افزود: موضوع استفاده از انرژی های هسته ای در بحث پزشکی، مثل شمشیر دو لبه ای است که می تواند فواید و مضراتی داشته باشد.

وی گفت: با مدیریت بهینه می توان از مضرات آن کاست و بر فواید استفاده از این فناوری افزود.

غفاری، قدمت کارهای صورت گرفته در زمینه سلامت محیط و کار را همزمان با فعالیت وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: مرکز سلامت محیط و کار، نقش بسیار ارزشمندی در کاهش مرگ و میر و ارتقاء کیفیت زندگی افراد داشته است که این موضوع در بحث بهداشت پرتوها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه 50 درصد موارد سرطانها به نوعی از امکانات رادیوتراپی استفاده می کنند، گفت: انرژی های هسته ای و پرتوها در بحث پزشکی درمانی و پزشکی تشخیصی، کاربردهای فراوانی دارد که همین مسئله بر اهمیت این موضوع می افزاید.