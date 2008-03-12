یورش اشغالگران قدس به کرانه باختری/یک فلسطینی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نظامیان صهیونیست امروز با یورش به روستای "صیدا" در نزدیک شهر طولکرم در کرانه باختری، منزل "صالح کرکور" از مبارزان فلسطینی را به محاصره خود درآوردند.



مقاومت این مبارز فلسطینی گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با حمله متجاوزان صهیونیست روبروشد که در نهایت صالح کرکور به ضرب گلوله صهیونیستها به شهادت رسید.



به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات وحشیانه خود به نوارغزه که به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی از هشتم اسفند آغاز شد؛ بیش از 120 فلسطینی را شهید و 355 نفر دیگر را زخمی کرد؛ این حملات در سایه حمایت آشکار غرب به ویژه آمریکا؛ سکوت مجامع بین المللی به ویژه سکوت شرم آور سران عرب انجام شده است و هرچند از شدت آن به سبب مقاومت وایستادگی ملت فلسطین و اعتراف اشغالگران به بیهوده بودن آن در شکستن اراده این ملت،کاسته شده است، اما صهیونیستها همچنان به اقدامات ناقض حقوق بشر خود درمناطق فلسطینی و به ویژه محاصره نوار غزه ادامه می دهند.