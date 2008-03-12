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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

آثار هنری پنهان واتیکان در رم به نمایش گذاشته شد

نمایشگاه شاهکارهای هنری از مجموعه سنت پیتر که تاکنون کمتر در معرض نمایش عمومی قرار گرفته به عنوان آثار هنری کلیسای کاتولیک از دیروز سه شنبه 21 اسفند ماه در رم افتتاح شده و تا 25 می (4 خردادماه) ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی ای اس نیوز، این نمایشگاه که دربرگیرنده 130 اثر هنری است برای نخستین بار برگزار می شود .

اشیای این نمایشگاه از انبار کلیسای باسیلیکای واتیکان بیرون کشیده شده، ترمیم  و توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته اند، در میان این اشیا مجسمه، نقاشی و آثار هنری معماری بسیاری مشاهده می شود.

واتیکان در بیانیه اعلام خبر برگزاری این نمایشگاه اظهار داشته باسیلیکای پاپی سنت پیتر در واتیکان در سطح جهان به مرکز مسیحیت شهرت دارد و تعداد بسیاری از آثار تاریخی مهم را که ثمره توانایی ها و خلاقیت بزرگترین هنرمندان تمام اعصار بوده در برگرفته است.

در میان این آثار که کمتر در معرض نمایش عمومی قرار گفته می توان به سلاح جنگی پاپ الکساندر هفتم ، شمعدان و صلیبهای پاپ پیوس نهم که از پادشاه نپال خریداری شده و پارچه محراب از طلا و ابریشم اشاره کرد.

کد مطلب 653402

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