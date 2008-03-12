خبرنگار روزنامه تایمز انگلستان برای پوشش اخبار انتخاباتی به کرج می آید

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری کرج، "مارتین فلچر" سردبیر روزنامه تایمز انگلستان و "رامیتا نوایی" دستیار خبرنگار این روزنامه به منظور تهیه عکس و گزارش میدانی از فعالیتهای انتخاباتی به سطح خیابانهای شهرستان کرج و ورامین می آیند.

این خبرنگاران با مجوز بخش رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ 19 تا 26 اسفندماه می توانند در خصوص انتخابات مجلس به تهیه گزارش بپردازند.

در این سفر حمید دشتی به عنوان مترجم و راهنما این گروه خبری را همراهی می کند تا بتوانند با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی به تهیه اخبار مستند بپردازند.

همچنین این گروه خبری به شهرستانهای استان قزوین نیز مراجعه می کنند و به مصاحبه با مردم خواهند پرداخت.