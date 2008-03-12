انتخاب اعضای هیئتهای بازرسی فارغ از همه گرایشات سیاسی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر چهارشنبه در جمع اعضای هیئتهای بازرسی استان و شهرستانهای هشتمین دوره انتخابات مجلس افزود: عدالت محوری دولت نهم در مسائل سیاسی نیز نمود پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: مسئولیت اجرای دقیق و بازرسی بر صحت انتخابات از کارکردهای اصلی هیئتهای بازرسی است که باید با بررسی دقیق و موشکافانه صورت گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه وظیفه هیئتهای بازرسی نظارت دقیق بر اجرای مقررات انتخاباتی است، تصریح کرد: وعده های پوشالی دشمن در طول دوران انقلاب اسلامی نتوانسته بر ایمان و اعتقاد ملت ایران برای خدشه دار کردن نظام نوپای انقلاب اسلامی ایران خللی ایجاد کند.

شفقت با بیان اینکه درک سیاسی ملت بزرگ و قهرمان ایران در انتخاب نامزد اصلح در سرنوشت آنها حیاتی و تاثیرگذار است یادآور شد: نماینده مردم ایران در پارلمان هشتم باید خود را برای دریافت مطالبات به حق مردم آماده کنند.

نماینده عالی دولت نهم در استان در ادامه با تاکید بر فراهم آوردن شرایط حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای توسط مجریان و ناظران انتخاباتی خواستار نظارت دقیق و بدون جانبدارانه اعضای هیئت های بازرسی و نظارت شده است.

وی ایجاد آرامش در بین رای دهندگان، اعضای حاضر در صندوقها و سلامت کامل انتخاباتی را از کارکردها و وظایف اصلی هیئتهای بازرسی انتخابات در این دوره برشمرد و گفت: مردم هوشمند و متفکر ایران اسلامی مجریان را در برگزاری انتخاباتی سالم و سرنوشت ساز کمک می کنند.

رئیس کارگروه ساماندهی گلزار شهدای مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و ایثارگران, شهدا را اسطوره های ایستادگی، مقاومت و پایمردی برشمرد.

استاندار افزود: جانبازان درس خدمت رسانی صادقانه و بی ریا را به مسئولین داده و وظیفه همگان است تا پاسدار ارزش های انقلاب و از این طریق بتوانیم ادای تکلیف نماییم.