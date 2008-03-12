طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی در خراسان شمالی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: طرح امداد جاده ای 25 اسفند تا 15 فروردین سال آینده اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تسکین آلام آسیب دیدگان و خدمات اسکان و تغذیه اضطراری به در راه ماندگان، تامین اطمینان خاطر و تامین امنیت فکری برای مسافرین، معرفی هر چه بهتر خدمات بشر دوستانه و داوطلبانه جمعیت هلال احمر با هدف ضریب ایمنی در جاده ها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، چهار پست ثابت با امکانات و تجهیزات کامل، شش پست موقت ساکن به صورت کانکس و چادر، دو پست سیار با استقرار نیروهای امدادی و آمبولانس به صورت گشت جاده ای در مسیرهای پر تردد، پست امداد هوایی و پست ارزیاب که از طریق استان پیگیری می شود در نظر گرفته شده است.

منصوری تعداد نیروی انسانی بکارگیری شده در این طرح را 65 نفر روز، شامل پرستار، امدادگر و پرسنل ذکر کرد و افزود: شرایط امدادگران در این طرح داشتن گواهینامه امداد تکمیلی 160 ساعته یا داشتن تجربه کافی با شرکت در طرحهای نوروزی سالهای گذشته است.



وی تصریح کرد: برای اجرای طرح امداد و نجات در همه پایگاههای امداد جاده ای و پستهای موقت استان یک نفر پزشک عمومی، یک کارشناس پرستاری، سه نفر امدادگر، یک نفر راننده ویک نفر مسئول پست بکارگیری می شوند.

منصوری ادامه داد : پنج خودرو مجهز به ست نجات هیدرولیک در پنج پست مسجد امام سجاد فاروج، بابا امان، اسدلی، بدرانلو و چمن بید مستقر هستند که به ازای هر خودرو دو امدادگر و یک راننده در نظر گرفته شده است.

وی زمان اجرای طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی را نیز 28 اسفند تا 14 فروردین اعلانم کرد و افزود: این طرح با شعار "راهنمایان جوان، ایمنی و آرامش" با هدف رائه توصیه های ایمنی و امدادی به مسافران به صورت حضوری و ارائه بروشور، کمک به تامین آسایش و آرامش مسافران و غنی سازی اوقات فراغت جوانان در ایم نوروز اجرا می شود.

مدیر کل جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی، وظایف اعضاء سازمان ملی جوانان را در اجرای این طرح اطلاع رسانی به مسافران برای شناخت مسیرها به صورت حضوری، بروشور، ارائه نقشه وارائه توصیدات و خدمات ایمنی و امدادی، ذکر کرد.

وی با بیان اینکه 45 نفر روز اجرای طرح راهنمای مسافرین نوروزی را بر عهده دارند، اظهار داشت: شانزده پست شامل شش پست در بجنورد، چهار پست در اسفراین، سه پست در شیروان، یک پست در مانه و سملقان، یک پست در جاجرم و یک پست در فاروج از هفت صبح تا هفت شب در میدانهای اصلی شهرستانها به مسافران نوروزی خدمت رسانی می کنند.

منصوری خاطر نشان کرد:همه خدمات ارائه شده در پستهای نوروزی رایگان بوده و دریافت هرگونه وجه درقبال خدمات ارائه شده ممنوع است.