بنزین آزاد از 27 اسفند عرضه می شود / منوریل به کرج رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی ، معاون امور عمرانی وزارت کشور و رئیس ستاد تبصره 13 صبح امروز در نشست خبری ویژه گزارش عملکرد سال 86 شورای عالی ترافیک کشور، گفت: بنزین آزاد از دوشنبه 27 اسفند عرضه می شود و قیمت آن هم هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به اصرار خبرنگاران در خصوص اعلام قیمت بنزین آزاد گفت: امروز از من هیچ رقمی را نخواهید شنید ولی رئیس جمهور تاکید کرده اند که حداقل نرخ برای بنزین آزاد اعلام شود.

رئیس ستاد تبصره 13 یاد آور شد: از نظر ما عرضه بنزین آزاد تاخیر هم دارد و یکی از علل تاخیر در این موضوع تدارک امکانات و تجهیزات نرم افزاری، برنامه نویسی و به خصوص ایجاد آمادگی در جایگاه های سوخت سراسر کشور بوده است.

سید مهدی هاشمی در خصوص مدت عرضه بنزین آزاد نیز تصریح کرد: در اولین مرحله بنزین آزاد در یک دوره یک ماهه عرضه می شود که پس از بررسی نسبت به ادامه عرضه آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: عرضه بنزین آزاد در این برهه زمانی بیشتر به خاطر آسایش مردم جهت مسافرت های نوروزی است و به نظر می رسد با ارائه سهمیه بنزین نوروز و همچنین سهمیه ماه های ابتدایی سال مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

منوریل به کرج رفت

براساس این گزاش معاون امور عمرانی وزارت کشور همچین در ادامه این نشست خبری، اظهار داشت: در هفتادمین جلسه شورای عالی ترافیک کشور 4 خط از خطوط قطار شهری کرج به تصویب رسید که خط یک آن به طول 3/14 کیلومتر به قطار هوایی یا منوریل اختصاص دارد.

وی افزود: خط یک قطار شهری کرج از شمال غرب تا شمال شرق و میدان باغستان است ضمن آنکه در خط 2 کرج به طول 18 کیلومتر، قطار شهری در 3 حالت زیر زمینی ، هم سطح و بالای زمین پیش بینی شده است.

سید مهدی هاشمی در خصوص خطوط دیگر قطار شهری کرج نیز خاطرنشان کرد: خط 3 به طول 12 کیلومتر از بلوار آزادی تا محمد شهر و خط 4 نیز از بلوار تربیت مربی تا میدان سلطانی به طول 14 کیلومتر خواهد بود.

معاون وزیر کشور در مورد مصوبات شورای عالی ترافیک کشور در خصوص کلانشهرهای دیگر کشور نیز گفت: طرح جامع حمل و نقل شهر اهواز، مشهد و تصویب خطوط قطار شهری آنها در حال بررسی است که امیدواریم در سال آینده محقق بشود.

وی همچنین تصریح کرد: در سال جاری 932 میلیارد تومان برای کلانشهرها در بخش قطار شهری اعتبار اختصاص پیدا کرده و انشا الله در سال آینده قطار شهری 3 کلانشهر کشور راه اندازی خواهد شد.

هاشمی همچنین از حذف سهمیه بندی خودروهای فاقد بیمه نامه در کشور خبر داد و افزود: از اردیبهشت ماه سال 87 سهمیه بنزین خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث حذف می شود و با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده امیدواریم صاحبان خودروها نسبت به انجام بیمه هر چه سریعتر اقدام کنند.

رئیس ستاد تبصره 13 همچنین گفت: مهلت خرید نقدی خودروهای فرسوده نیز تا 20 فروردین ماه سال 87 تمدید شده است و متقاضیان می توانند تا مهلت مقرر به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.