اعزام بدون محدودیت دانشجویان دکتری به بلاروس

دکتر علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت فناوری و دانشجویی وزارت علوم با توجه به اینکه کشور بلاروس یکی از کشورهایی است که دارای تواناییهای خوبی در برخی از زمینه های علمی و فناوری مانند فیزیک و فیزیک لیزری پلاسما و بیوتکنولوژی است، خارج از سهمیه اعزام، دانشجویان دکتری را برای گذراندن فرصت مطالعاتی به این کشور اعزام می کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای اعزام وجود ندارد و هر دانشجویی که موضوع پایان نامه خود را انتخاب کرده است می تواند پس از موافقت استاد راهنما و دانشگاه برای اعزام اقدام کند.

معاون فناوری وزارت علوم اضافه کرد: دانشجویان دکتری که به این کشور اعزام می شوند دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خود را در دانشگاهها و موسسات پژوهشی معتبر بلاروس می گذرانند.

وی درباره زمان اعزام گفت: ظرف ماههای آینده پس از برگزاری جلسه مشترک علمی و فناوری ایران و بلاروس در اردیبهشت ماه سال آینده و بررسی موانع موجود و مذاکره برای اخذ روادید مناسب توسط بلاروس کار اعزام آغاز می شود.

جهانگیریان با بیان اینکه تنها دانشجویان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم می توانند متقاضی اعزام به این کشور باشند، افزود: تبادل استاد و دانشجو میان دو کشور ایران و بلاروس در نشست مشترک اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار می گیرد.