به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این بسته فرهنگی شامل کیف، ویژهنامه 64 صفحهای، پازل سهبعدی ویژه گروههای سنی کودک، کتاب کودک با مضامین شهری و کارت پستال تبریک عید با پیام شهردار تهران ویژه کودکان بیمار است.
ویژهنامه نوروزی "سلام به فصل تازه" به همت جمعی از بزرگان ادبیات کودک و نوجوان در کارگاه کودک و نوجوان موسسه نشر شهر تدوین شده است. تیراژ این بستهها پنج هزار نسخه است و در تمام بخشهای اطفال بیمارستانهای شهر تهران توزیع میشود.
اهدا بسته فرهنگی "سلام به فصل تازه" از 25 اسفندماه در بیمارستان تخصصی کودکان مفید با حضور شهردار تهران آغاز میشود.
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