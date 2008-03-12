به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص زمان احتمالی اعلام نتایج انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: چون تعیین نتایج مبتنی بر روش های دستی است عملا زمانی که قبلا در این باره پیش بینی کرده بودیم افزایش خواهد یافت اما امیدواریم تا چند روز مانده به تعطیلات نتایج را اعلام کنیم.

پورمحمدی درباره آخرین تحولات مربوط به فضای انتخاباتی در کشور افزود: با همت مردم و فعالیت کاندیداها وهمچنین رعایت حتمی الامکان مقررات در حال حاضر فضای خوبی را در این باره داریم و به مشارکت مردم به طور کامل امیدواریم.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مشکلات امنیتی یا مسائل دیگری که ممکن است روند برگزاری انتخابات را با مشکلاتی مواجه کند، گفت: تا کنون موارد امنیتی خیلی نادر و محدودی رخ داده که همگی مدیریت شده و ما در این خصوص هیچگونه نگرانی نداریم.

وی در ادامه سخنانش ضمن قائل شدن تمایز بین گروه های فعال در عرصه انتخابات و نگاه مردم به این صحنه، گفت: در حالیکه برخی احزاب از سرد بودن فضا سخن می گویند نظرسنجی هایی که ما از مردم داشته ایم حاکی از حضور گسترده مردم و استقبال پرشور آنها است که البته باید اجازه دهیم تا مردم خود با رفتارشان نتیجه این گمانه زنی ها را مشخص کنند.

پورمحمدی در توصیه هایی انتخاباتی، از مردم درخواست کرد: اولا سعی کنند حتمی الامکان در هنگام صبح برای شرکت در انتخابات به حوزه های اخذ رای تشریف آورند ونگذارند بعد از ظهر محل اخذ آرا خیلی شلوغ شود تا ما نیازمند تمدید زمان رای گیری نشویم.

وزیر کشور ادامه داد: از مردم تقاضا داریم تا لیست های دریافتی ازشعب اخذ رای را به طور کامل پر کنند و علاوه بر آن خواهشمندیم که کارت ملی را نیز همراه داشته باشند چرا که در این صورت علاوه بر تسهیل ثبت هویت بسیاری از مسائل دیگر نیز آسان خواهد شد.

وی همچنین از مردم خواست به هنگام ثبت آرای خود حتما کد نامزدهای مورد نظر را در برگه های اخذ رای وارد کنند چرا که این موضوع علاوه بر تسهیل شمارش آرا از بروز اشتباه در خصوص افراد همنام یا کسانی که شباهت های اسمی دارند جلوگیری خواهد کرد.

پورمحمدی همچنین از مردم درخواست کرد پیش از ورود به حوزه های اخذ رای افراد مورد نظر خود برای رای دادن مشخص کنند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود تلاش های بیگانگان برای تاثیر گذاری بر حضور مردم در صحنه پرشور انتخابات را تکراری و بی اثر ارزیابی کرد و افزود: تجربه نشان داده که هر گاه دشمنان در پی تاثیر گذاری بر ملت ایران بوده اند مردم ما به طور قاطع پاسخ آنها را داده اند.

وی با ابراز تاسف از آنچه خیانت برخی نیروهای داخلی به ملت می خواند، ادامه داد: قطعا صدور قطعنامه یا برخی همراهی هایی که متاسفانه در داخل از طریق گفتگو با نمایندگان کشورهای خارجی یا مصاحبه با رادیوهای بیگانه می شود ، هیچ تاثیری در حرکت مردم ما نخواهد داشت.

پورمحمدی تاکید کرد: بدون شک مردم ایران نه دشمنی دشمنان ونه خیانت خیانتکاران را بی پاسخ نمی گذارد و با حرکت، حضور در صحنه انتخابات و انتخاب خود پاسخی صریح به این افراد خواهند داد.