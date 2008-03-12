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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۷

اوایل سال آینده صورت می گیرد؛

اعلام نرخ جدید شهریه مهدهای کودک استان تهران

اعلام نرخ جدید شهریه مهدهای کودک استان تهران

مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: اوایل سال آینده با بررسی مشکلات مهدهای کودک خصوصی و همچنین نرخ تورم ، شهریه جدید مهدهای کودک حساب شده و منطقی تعیین و اعلام می شود.

ظاهر رستمی در گفتکو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین شهریه مهدهای کودک، افزود: با همکاری انجمن مهدهای کودک با سازمان بهزیستی و همچنین تعزیرات حکومتی ، سال آینده نرخ های جدید شهریه مهدهای کودک مشخص و اعلام می شود.

وی خاطر نشان کرد: درتعیین نرخ مهد های کودک ، ابتدا مشکلات بخش خصوصی ، شهرها ، مناطق و محلات مختلف دراین خصوص بررسی می شود و سپس براساس ارزیابی موارد موجود شهریه ها تعیین می شود.

مدیر کل بهزیستی استان تهران تاکید کرد: سالانه براساس نرخ تورم باید شهریه مهدهای کودک افزایش پیدا می کرد که در سال جاری اینگونه نبود به همین دلیل براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، سال 87 شهریه مهدهای کودک منطقی و حساب شده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 653417

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