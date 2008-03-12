ایجاد فضای ارعاب برای پیروزی بازها/فالون قربانی دیگر شکست سیاستهای بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار "ویلیام فالون" فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه شب گذشته به سبب اختلاف با رئیس جمهوری کشورش درباره نحوه تعامل با کشورهای خاورمیانه ازجمله ایران استعفا کرد.



رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که استعفای ویلیام فالون را پذیرفته است. فالون طی بیانیه ای اعلام کرد که وی اجازه برای کناره گیری را به سبب مقاله ای در مجله ای درخواست کرده که وی را مخالف سیاستهای جرج بوش در برابر ایران توصیف کرده است.

بوش هم شب گذشته از فالون با وجود اختلافهایش با وی قدردانی کرد.وی تصریح کرد : " دریادار ویلیام فالون به مدت چهل سال با افتخار زیادی خدمت کرده است. وی به عنوان یک دریانورد در حال کناره گیری است و به عنوان اولین افسر نیروی دریایی برای خدمت به عنوان فرمانده مرکزی تاریخ ساز بود."

گیتس هم در یک کنفرانس خبری اختلافها بین دیدگاههای فالون با دولت بوش درباره مسائل خاورمیانه از جمله ایران را انکار کرد و مدعی شد : هیچ اختلاف مهمی بین دیدگاههای آنها وجود ندارد.درحالی که تحلیلهای متفاوتی درباره کناره گیری فالون دررسانه های غربی صورت گرفته است. خبرگزاری مهر، این موضوع را با کارشناسان مسائل سیاسی بررسی کرده است:

- سیاستهای غلط بوش و تلاش فالون برای دوری گرفتن از وی

یک کارشناس مسائل سیاسی، دلیل استعفای "ویلیام فالون" فرمانده نظامیان آمریکایی درخاورمیانه را سیاستهای غلط دولت جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی کرد.

دکتر سید "وحید کریمی" فارغ التحصیل دانشگاه لندن درگفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرد : اکنون مردم آمریکا خواهان تغییر سیاستهای دولتمردان این کشورهستند وکسانی درآینده خواهند توانست دردولت بعدی آمریکا جایگاه داشته باشند که از بوش فاصله گرفته باشند.

وی، دلیل استعفای فالون و سایراعضای مستعفی دولت بوش را تلاش برای رشد شغلی و تامین آینده شغلی دردولتهای آینده ارزیابی کرد.

این پژوهشگر مسائل اروپا و آمریکا با اشاره به مخالفتهای این ژنرال آمریکایی دربرخورد قهرآمیز با ایران، این استعفاها و همچنین گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا و دیگر سازمانهای امنیتی و نظامی آمریکا که به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اعتراف کرده، نشان دهنده وجود یک جبهه داخلی درآمریکا علیه سیاستهای جنگ طلبانه بوش ارزیابی کرد.

وی شانس فالون را برای داشتن موقعیتی خوب دردولت آینده آمریکا،درصورت انتخاب شدن جان مک کین،نامزد جمهوریخواه بالا دانست .

این پژوهشگر مسائل اروپا وآمریکا پیش بینی کرد : بوش ممکن است؛کسی از همفکران دیک چنی معاون اول بوش را جایگزین فالون کند که این موضوع ممکن است به تغییر نحوه برخورد آمریکا با ایران منجر شود.

شکست آمریکا درعراق و افغانستان دلیل برکناری فرمانده این جنگها

یک کارشناس مسائل بین الملل، تبلیغ رسانه های غربی درباره ربط دادن موضوع برکناری فالون به ایران را اشتباه دانست و دلیل برکناری وی را شکست نظامی آمریکا درعراق وافغانستان ارزیابی کرد.

امیرعلی ابوالفتح، به اظهارنظرهای مقامهای نظامی آمریکا درباره شکست درجنگ عراق اشاره کرد و گفت : این طبیعی است که با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و به بن بست رسیدن تلاشهای آمریکا برای ایجاد امنیت درعراق مسئول مستقیم آن یعنی فرمانده نظامی آمریکا درعراق از کار برکنار شود.

این کارشناس مسائل اروپا و آمریکا، دربیان عادی بودن چنین کناره گیری هایی به کناره گیری ژنرال "پیترپیس" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا و"دونالد رامسفلد" وزیردفاع سابق این کشوراشاره کرد و گفت : تمام این استعفاها ناشی از فشار فضای سیاسی داخلی آمریکا برنظامیان این کشوربرای پایان دادن به جنگ است .

وی این برکناری را برای موقعیت انتخاباتی "جان مک کین" نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بد دانست و آن را نوعی شکست برای دولت بوش ارزیابی کرد.

ابوالفتح، بهترشدن وضعیت آراء مک کین را به برقرار شدن آرامش نسبی درعراق ربط داد و گفت : تهدید برای شروع یک جنگ دیگراصلا به نفع جمهوریخواهان نخواهد بود، زیرا مردم آمریکا خواهان امنیت وآرامش هستند و با هرجنگ دیگری مخالفت خواهند کرد.

- شکست آمریکا درخاورمیانه و ایجاد فضای ارعاب؛هدف برکناری فالون

یک کارشناس مسائل خاورمیانه هم برکناری فالون را ناشی از شکست آمریکا درمنطقه و به ویژه درجنگ افغانستان و عراق در ایجاد فضای جنگی برای کمک به پیروزی جان مک کین و تحت فشارقراردادن کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

حمید رضا دهقانی، تغییرفالون به عنوان مخالف جنگ و بعضی تحرکات نظامی این کشور را درمنطقه برای ایجاد فضای ارعاب و به انفعال کشاندن کشورهای فعال منطقه خاورمیانه ارزیابی کرد.

وی، ایجاد فضای جنگی را برای پیروزی جان مک کین درکسب آراء مردم آمریکا مفید ارزیابی کرد وافزود: با جنگی شدن فضا، مردم آمریکا ممکن است به نامزد دلخواه بوش که یک بازنشسته جنگی است تمایل بیشتری برای رای دادن پیدا کنند.

این کارشناس،استعفاهای پیاپی دردولت بوش را به ریزشی که درمیان جناح نئومحافظه کار حزب جمهوریخواه وجود دارد نسبت داد وافزود: استعفاها فرصت رشد را برای جمهوریخواهان کلاسیک درحزب جمهوریخواه فراهم خواهد کرد.وی، مشخص شدن جانشین فالون را مشخص کننده نیت بوش ازبرکناری وی ارزیابی کرد.