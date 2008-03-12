حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس هفتم و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایط کنونی تورم باعث انحراف سرمایه ها به سوی واسطه گری و دلالی بویژه در بخش مسکن شده که این ظلمی مضاعف بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه وارد می کند.

وی افزود: هم دولت و هم مجلس باید کاهش نرخ تورم زیر 10 درصد را دنبال کنند چرا که شایسته نیست نرخ تورم در کشور ما دو رقمی باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، اصلاح نظام بانکی، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، خدمت رسانی سهل و سریع به تولیدکنندگان، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال در کشور را از جمله اولویت های کاری دیگر در مجلس هشتم برشمرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین تصریح کرد: با تامین منابع مالی و رفع مشکلات برخی کارخانجات که اکنون با 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند، می توان به میزان صد در صد از آنها بهره جست که به این طریق مشکلات نسل جوان هم مرتفع خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره فضای تبلیغات انتخاباتی در این ایام اظهار داشت: اکنون فضای تبلیغات انتخابات گرم است و با توجه به اینکه نوع تبلیغات هم متفاوت شده، نوعی ارتباط چهره به چهره میان مردم و نامزدهای انتخاباتی ایجاد شده و شاید تغییر به وجود آمده و همچنین پرسش و پاسخی که میان کاندیداها و مردم وجود دارد، بتواند شرایط انتخاب بهتر مردم را فراهم آورد.

این کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در ادامه این گفتگو در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از اقبال مردم به لیست ها و چهره های انتخاباتی در روز 24 اسفند چگونه است، گفت: متاسفانه دراین باره ارزیابی درستی ندارم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره دورنمای ترکیب مجلس هشتم گفت: تصور می کنم تعداد اعضای اقلیت مجلس در دوره بعد افزایش خواهد یافت و در مجلس هشتم همچنین، افراد معتدل تر و با شهرت بیشتر که دارای سطح معلومات و ظرفیت کارشناسی بیشتری خواهند بود، حضور خواهند داشت.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سئوال دیگری درباره نقش احزاب و گروه ها در تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 24 اسفند خاطرنشان کرد: احزاب و گروه ها در این انتخابات فعالیت خوبی دارند و این امر باعث افزایش شور انتخابات خواهد شد.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه این انتخابات واقعا رقابتی است، گفت: هیچ کس نمی تواند منکر این موضوع شود و در این مقطع مردم به واقع انتخاب می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد، مردم با دقت و وسواس بیشتری نمایندگان خود در مجلس آینده را انتخاب کنند تا اصلح ترین افراد در مجلس هشتم حضور یابند.