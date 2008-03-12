مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو 18 درصد افزایش یافت

حسین اکباتانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش 18 درصدی میزان مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو در سال جاری خاطرنشان کرد: مزایای معاینه فنی خودرو بیش از پیش برای شهروندان روشن شده است ولی با این وجود همچنین 40 درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی خودرو خالی است.

وی همچنین یادآور شد: 6 مرکز معاینه فنی خودرو در شهر تهران آماده پذیرش روزانه 3000 خودرو و 2000 موتورسیکلت هستند که درصورت مراجعه مناسب وسایل نقلیه به مراکز معاینه فنی، 25 درصد آلودگی هوای تهران کاسته خواهد شد.

مدیرعامل ستاد مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران خاطرنشان کرد: در مراکز معاینه فنی خودرو تسهیلات رایگان مشاوره فنی و ترافیکی به شهروندان ارائه می شود ضمن آنکه علاوه بر تست آلایندگی ، شاخصه های فنی هر خودرو نظیر موتور، ترمز ها و ... نیز مورد تست و بازبینی قرار می گیرد.