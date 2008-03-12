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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

سعیدلو در جمع خبرنگاران:

تشکیل ستاد تنظیم بازار در آستانه نوروز / تدابیر دولت برای کنترل کرایه‌های حمل و نقل

تشکیل ستاد تنظیم بازار در آستانه نوروز / تدابیر دولت برای کنترل کرایه‌های حمل و نقل

معاون اجرایی رئیس جمهور از تشکیل ستادی در دولت برای هماهنگی بیشتر برای تنظیم بازار و ارائه اقلام مورد نیاز مردم در ایام عید نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی سعیدلو در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره اقدامات دولت در مورد تنظیم بازار در آستانه نوروز گفت: در این راستا ستادی به دستور رئیس جمهور برای هماهنگی بیشتر در این رابطه تشکیل شده که اعضای آن را وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی ، اقتصاد و دارایی ، صنایع و وزارت دادگستری و بنده تشکیل می دهند.

وی افزود: هر دو روز یک بار جلساتی را برگزار می کنیم تا هماهنگی های لازم برای تامین مایحتاج مردم در ایام عید فراهم شود.

سعیدلو همچنین درباره تدابیر دولت درباره توزیع گوشت و مرغ در بازار گفت: تدابیر خوبی در این راستا اتخاذ شده که مثمر ثمر بوده و امیدواریم به ارزان تر شدن قیمت گوشت و مرغ در بازار بیانجامد.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: همچنین برای جبران عرضه گوشت و مرغ به بازار ، محصولات منجمد شده گوشتی به بازار عرضه شده است.

وی همچنین به تدابیر دولت در راستای تسهیل بخشیدن به حمل و نقل شهری در ایام نوروز گفت: در سال های گذشته ما همواره شاهد افزایش 20 درصدی قیمت کرایه های مربوط به حمل و نقل شهری بودیم که در این راستا دولت تدابیری را اتخاذ کرده که این قیمت ها نه تنها افزایش نیابد بلکه ارزان تر نیز شود.

کد مطلب 653422

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