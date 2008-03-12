به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حقگو در این باره به واحد خبر حوزه هنری گفت: "سال 87 سینماهای قیام شیراز، بهمن اهواز، قدس بیرجند و بهمن سنندج بازسازی میشوند و حوزه هنری مصمم است با بهبود و حتی ساخت سالنهای سینما به سینمای کشور یاری برساند."
وی درباره سینماهایی که امسال به همت حوزه هنری بازسازی شدند، گفت: "سال 86 سینماهای آزادی، فردوسی و پیام تهران، سپهر ساری، قدس همدان، بهمن کاشان، سپاهان اصفهان، استقلال زنجان، بهمن شهرکرد و بهمن گرگان را بازسازی و سینما بهمن قزوین را افتتاح کردیم."
رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره درباره سایر برنامههای حوزه هنری برای احیاء سینماهای کشور افزود: "بازسازی سینماهای شاهد تهران، فرهنگ ساری، فلسطین همدان، بهمن ملایر، استقلال خرمآباد، افریقا اهواز، فرهنگ ساری و بهمن آزادشهر مراحل مطالعاتی را طی میکند تا در سال 87 آغاز شود."
حقگو همچنین ادامه داد: "تصمیم داریم در شرق تهران سینمایی در حد سینما آزادی و سینما سعدی شیراز را شبیه سینما آزادی تهران بسازیم که تمام نقشههای آن نیز حاضر شده است. کشور حداقل به 1000 تا 1500 سالن سینما احتیاج دارد تا تولیدات سینمای ما بتواند به نحو مطلوب اکران شود."
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