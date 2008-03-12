سه هزار بازرس بر سلامت انتخابات در مازندران نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی صبح چهارشنبه در جلسه اعضای هیئتهای بازرسی شهرستانها و ستادی هشتمین دوره انتخابات مجلس در مازندران افزود: 50 نیروی ویژه بازرسی نیز بر روند فعالیت و عملکرد صندوق های اخذ رای دراستان نظارت دارند.

وی خاطر نشان کرد: ارتباط تنگاتنگ و مسالمت آمیزی توسط بازرسین و نامزدها صورت گرفته و تا حد امکان با تذکر به نامزدها تخلفات به آنان گوشزد شد.

رئیس هیئت بازرسی هشتمین دوره انتخابات مجلس با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل ابلاغی در هر صندوق یک بازرس خاص حضور دائمی خواهد داشت از تشکیل هیئتهای نظارت و بازرسی در بخشداریهای استان خبر داد.

جمشیدی با بیان اینکه 208 بازرس مستقل در بخش های استان بر نحوه اجرای انتخابات در صندوق ها نظارت دارند یادآور شد: برای نظارت بیشتر و برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی استان به چهار بخش تقسیم و بازرسین نامحسوس در صندوقهای استان ساماندهی شدند.

این مسئول به نمونه هایی از تخلفات صورت گرفته توسط نامزدها اشاره و از آنان خواست در ساعات باقیمانده به تبلیغات اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند.