به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه 400 دقیقه‌ای "شما و سیما" با هدف معرفی برنامه‌های نوروز 87 در معاونت سیما تهیه شده و در هر برنامه مجموعه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی، برنامه‌های ترکیبی، مستند، مسابقه‌ها و ... را معرفی می‌کند. قسمت‌های دوم، سوم و چهارم این برنامه 26 تا 28 اسفند ساعت 23 از شبکه اول روی آنتن می‌رود.

جعفری تهیه‌کننده "شما و سیما" گفت: "گفتگو با عوامل و سازندگان برنامه‌های نوروزی، پخش گزارش از پشت صحنه برنامه‌های شبکه‌های سیما، مرکز فرهنگی هنری صبا، مرکز سیما فیلم، مرکز موسیقی و سرود سازمان، تامین برنامه‌ها، مرکز استان‌ها، وله و ... از دیگر آیتم‌ها و بخش‌های متنوع این ویژه‌برنامه است."

از عوامل این برنامه می‌توان به علی‌اکبر عبدالرشیدی مجری و کارشناس، فاطمه رکنی گوینده، آرش عبدالعظیمی گزارشگر، محمد وطنی تصویربردار، زهره کریمی صدابردار، امیرحسین حسینی‌نیا، مریم عرفانیان و سعید خواجه‌نژاد تدوینگر و میترا علی‌آبادی طراح صحنه اشاره کرد.