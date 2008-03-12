به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر امروز با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه الزهرا، در باب اهمیت مجلس اظهار داشت: مجلس وسیع ترین و محکم ترین فصل مشترک نظام با مردم است در واقع ملت قدرت تصمیم گیری خود را برای تعیین سرنوشت به نمایندگان مجلس می دهند.

وی مجلس را مظهر حاکمیت ملی خواند وگفت: اراده مجلس، اراده ملت است به همین جهت مجلس را خانه ملت می گویند و رای مجلس را صدای ملت می نامند.

رئیس مجلس تصریح کرد: مجلس در هر کشوری مهم است اما قدرت مجالس طبق قوانین هر کشوری متفاوت است. مجلس در کشور ما قدرت زیادی دارد یک نمونه از جایگاه ویژه مجلس در نظام ما این است که هیچ قدرتی نمی تواند مجلس را منحل کند. از روزی که صاحب مجلس شده ایم یک روز نبوده که کشور مجلس نداشته باشد.

حداد عادل ایجاد وحدت ملی را کارکرد دیگر مجلس خواند و افزود: ایران کشوری وسیع با اقوام و خرده فرهنگ های متفاوت است و در حال حاضر کشور ما با 15 کشور همسایه است و یکی از راههای دخالت در کشورها دخالت از طریق تنوع قومیتی و جمعیتی کشورهاست. بنابراین بیگانگان برای ایجاد تفرقه به سراغ اقوام و فرهنگ ها می روند و عامل مهمی که می تواند با این توطئه مقابله کند مجلس است زیرا نمایندگان همه اقوام و فرهنگ ها در آن حضور دارند.

وی کارکرد قانونگذاری مجلس را از دیگر ویژگی ها و وظایف مجلس برشمرد و با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری درباره مجلس، گفت: رهبر معظم انقلاب به درستی فرمودند که مجلس کارش ریل گذاری برای حرکت قطار دولت است. یعنی حرکت از آن دولت است اما این حرکت باید روی ریلی باشد که مجلس از طریق قانونگذاری آن را فراهم می کند.

رئیس مجلس همچنین نظارت بر اجرای قانون و عملکرد مسئولان را وظیفه دیگر مجلس عنوان کرد و افزود: اعتبار مجلس، اعتبار کشور است.

حداد عادل در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات را لیله القدر مجلس خواند و گفت: سرنوشت مجلس در انتخابات مشخص می شود و هیچ قدرتی نمی تواند نماینده را از وظیفه نمایندگی عزل کند حتی استعفای نماینده هم باید به رای مجلس گذاشته شود.

وی تصریح کرد: نماینده مجلس در مورد همه مسائل جزئی و کلی کشور باید تصمیم گیری کند حال اگر انتخاب ملت به گونه ای باشد که این نمایندگان توانایی این تصمیم گیری را داشته باشند بهترین حالت مطلوب است.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: مجلس مطلوب مجلسی است که نمایندگان آن باید علاوه بر اینکه ایمان و تقوا داشته باشند و به اصول انقلاب مقید باشند به لحاظ فکری و تخصصی نیز کارآمد باشد.

حداد عادل تاکید کرد: باید اندیشه کنیم و برای قوت بخشیدن به مجلس و ایجاد مجلسی نیرومند تر و کارآمدتر هر چه می توانیم سازوکارهای انتخاباتی را مطلوب تر کنیم به این معنی که فکر کنیم سازوکار انتخابات چگونه باشد که بهترین افراد به مجلس راه پیدا کنند.

وی خطاب به دانشجویان یادآور شد: در مورد کشور خود فکر کنید و بدانید مجلس یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است ما مجلس را به برکت انقلاب داریم در زمان دیکتاتوری رضاخان مجلس از بین رفت و اینکه مردم امروز آزادانه می توانند نامزد انتخابات مجلس شوند نعمتی است که به برکت انقلاب در کشور ما حاصل شده و باید قدر آن را بدانیم.

رئیس مجلس همچنین در خصوص عملکرد مجلس هفتم گفت: رویکرد مجلس هفتم دفاع از اسلام وانقلاب اسلامی بوده و تلاش کردیم در مسیری که امام برای انقلاب ترسیم کرده حرکت کنیم به همین جهت از برخی حرکات که قبلا وجود داشت و با اندیشه های امام نمی خواند فاصله گرفتیم.

حداد عادل با بیان اینکه یکی از اصول مورد تاکید ما در مجلس هفتم استقلال کشور بود، یادآور شد: تجلی این تاکید ما در پشتیبانی ما از مسئله هسته ای جلوه گر شد. در مسئله هسته ای تحلیل ما این بود که آمریکایی ها می خواهند اقتدار ملت ایران را در هم شکنند و فکر می کردیم مسئله هسته ای قبل از اینکه مسئله انرژی باشد مسئله استقلال است و دلیلی نمی بینیم وقتی در چارچوب قوانین آژانس حرکت می کنیم کشوری به ما بگوید این کار را متوقف کنید. استدلال ما این بود که باید بر سر این موضوع به عنوان مصداقی از استقلال طلبی پافشاری کنیم.

وی گفت: رهبر انقلاب نیز این نظر را تایید کرده بودند و ما هم همین راه را طی کردیم و دولت هم این مسیر را پیش گرفت در نتیجه با چند مصوبه در مجلس از موازین دولت حمایت کردیم وتلاش کردیم این شعارملت که می گوید انرژی هسته ای حق مسلم ماست در مجلس به عنوان یک قانون به مصداق استقلال کشور تبدیل شود.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: در مجلس گذشته این وضعیت وجود نداشت به طوری که آنها فشار می آوردند که مجلس باید پروتکل الحاقی را بپذیرد اما ما معتقد بودیم زمانی باید پروتکل الحاقی را بپذیریم که مطمئن شویم طرف ما نیز تعهدات خود را انجام می دهد. مجلس ششم می خواست بایک طرح سه فوریتی پروتکل الحاقی را به تصویب برسانیم بنابراین ما رویکرد مجلس ششم را نداشتیم و از آمریکا هم هراسی نداشته و نداریم.

حداد عادل تصریح کرد: به دست آوردن استقلال بهایی دارد و ما گفتم حاضر هستیم بهای استقلال را بپذیریم اگر قرار باشد خارجی در سرنوشت ما دخالت کند هیچ کاری در این کشور به نتیجه نمی رسد باید همه گونه فداکاری کرد تا گوهر استقلال از دست نرود. هیچ دلیلی ندارد دشمنی را که از در بیرون کردیم اجازه دهیم از پنجره وارد شود.

عضو شورای عالی امنیت ملی به صدور قطعنامه سوم علیه فعالیت های هسته ای ایران اشاره و تصریح کرد: صدور این گونه قطعنامه ها خللی به اراده ملت وارد نمی کند و ما در این قضیه موفق می شویم این سنگ بنایی برای تقسیم استقلال در کشور خواهد بود.

رئیس مجلس گفتمان حاکم بر مجلس هفتم را گفتمان حل مسائل مردم عنوان کرد و گفت: فضای مجلس، فضایی پر التهاب و کانون درگیری های سیاسی نبود بلکه فضا، فضای رسیدگی به مسائل مردم بود و تلاش کردیم در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه به مسائل اقتصادی مردم توجه کنیم.

حدادعادل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و سهمیه بندی بنزین را از جمله اقدامات مثبت مجلس هفتم برشمرد.

وی در خصوص رابطه مجلس و دولت نیز، گفت: در دو سال اخیر باران تبلیغات علیه مجلس هفتم شدید بوده که این مجلس در برابر دولت استقلال ندارد و دنباله رو دولت است اما ما این را قبول نداریم و معتقد بودیم اساسا مجلس نباید به فکر تضعیف دولت باشد.

رئیس قوه مقننه افزود: با دولت احمدی نژاد همسوتر بودیم و دلیلی نمی بینیم با این دولت مخالفت کنیم اما این به آن معنا نبود که استقلال خود را حفظ نکنیم.

حداد عادل عدم رای اعتماد مجلس به 4 وزیر کابینه احمدی نژاد را مصداقی بر گفته های خود دانست و گفت: این مجلسی که گفته می شود دنباله رو دولت است در اولین قدم به 4 وزیر دولت رای نداد و این کار در جهت تقویت دولت بود تا وزرای کارآمدتری به مجلس معرفی شوند موضوع تضعیف یا سرسپردگی به دولت نبود.

وی تاکید کرد: مجلس هفتم پشت دولت است اما در مشت دولت نیست.

رئیس مجلس خطاب به دانشجویان ادامه داد: آینده مجلس به دست ملت است این حق شماست بنابراین رای دهید. این طور نیست که نمایندگان از پیش تعیین شده باشند این افتخار ماست که الگویی از مردم سالاری دینی را در کشور بوجود آورده ایم. دشمنان دنبال بهانه هستند که بگویند در ایران دموکراسی وجود ندارد اما اگر ببینند مردم پای صندوق ها هستند بهانه نبود دموکراسی در ایران از آنان گرفته خواهد شد.

حداد عادل ابرازامیدواری کرد با حضور مردم در پای صندوق های رای مجلسی انتخاب شود که حافظ منافع ملت در برابر بیگانه، مدافع استقلال کشور و همکار دولت باشد و موجب شود فضای کشور، فضای معقول و منطقی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دانشجویی که پرسید آیا مجلس با نمایندگانی که به بیگانگان اطلاعات می دهند برخورد نخواهد کرد، گفت: ما هیچ نماینده ای در مجلس نمی شناسیم که از بیگانه پول گرفته و یا اطلاعات به بیگانگان و دشمنان بدهد.

وی در باره مصاحبه پیرموذن نماینده اردبیل و سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نیز گفت: کاری که صورت گرفته را نمی پسندیم اگر فردی تایید صلاحیت نشد نباید نزد تلویزیون آمریکا درد دل کند آن هم از نظامی که افتخارش ایستادگی در برابر آمریکای سلطه گر است.

حداد عادل با بیان اینکه این اقدام را تقبیح می کنیم، تصریح کرد: نمایندگان برای حفظ حیثیت این نهاد مقدس درمقابل حرکتی از این قبیل عکس العمل تندی نشان خواهند داد.

رئیس مجلس در تاکید این سخن خود گفت: آشنایان ره عشق گرهم خون بخورند ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه بروم

این گزارش می افزاید، حداد عادل همچنین به سئوالات تعداد دیگری از دانشجویان درباره عملکرد مجلس هفتم پاسخ داد.