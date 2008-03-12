12 میلیارد تومان اعتبار به محور فیروزآباد - فراشبند فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مطالعات قطعه دوم این محور صورت گرفته که پس از تامین اعتبارات لازم و اجرای مناقصه عملیات اجرایی آن نیز آغاز می شود.

وی از محور فیروزآباد - فراشبند به عنوان یکی از پروژه های مهم راه و ترابری فارس یاد و عنوان کرد: محور فیروزآباد - فراشبند یکی از مناطق پرحادثه فارس محسوب شده که ساماندهی و رفع آن با بهره برداری از پروژه مزبور محقق می شود.

مدیر کل راه و ترابری فارس خاطرنشان کرد: با احداث این پروژه ارتباط فراشبند به عنوان منطقه گازی به عسلویه به عنوان قطب نفت کشور فراهم می شود.

نوروزی طول فاز اول پروژه مذکور را 22 کیلومتر اعلام کرد و یادآور شد: از حدود هفت سال پیش مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی این محور صورت گرفته و پس از آن طرح در دو فاز تعریف و آماده احداث شد.