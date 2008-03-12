حسن خلیل آبادی، سخنگوی شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اصلی ترین وظیفه مجلس هشتم بازگرداندن جایگاه واقعی مجلس است، چراکه احساس می شود جایگاه قوه مقننه در فرآیند تصمیم گیری های کلان کشور تنزل یافته است.

وی افزود: همان طور که امام(ره) فرمودند، مجلس باید مرکز همه امور در کشور باشد و در هر زمبنه ای تصمیم گیری کند، بنابراین نباید اجازه دادکه این قسم مهم از وظایف مجلس خدشه دار شود.

این نامزد انتخابات مجلس هشتم ، داشتن برنامه و طرح های موثر برای رفع مشکلات مردم به خصوص در کنترل تورم و گرانی را از دیگر اولولیت های مجلس هشتم توصیف کرد و گفت: یکی از کارهای دیگری که باید در مجلس هشتم انجام شود، تقویت بعد نظارتی مجلس پس از تصویب قوانین و اجرایی شدن آن است.

نایب رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران، ترکیب مجلس هشتم را بسته به میزان حضور مردم در انتخابات 24 اسفند دانست و تصریح کرد: قطعا هرچه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، شاهد شکل گیری مجلسی کارآمد تر و با تنوع سلایق بیشتری خواهیم بود.

خلیل آبادی با بیان اینکه یکی از مکانیزم های افزایش حضور مردم در انتخابات در جهان وجود احزاب است، اظهارداشت: علیرغم اینکه احزاب نقش بسیار تعیین کننده ای در حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند، اما باز شاهدیم که احزاب در کشور ما مورد بی مهری قرار می گیرند و متاسفانه هنوز در نیافته ایم که بخش اعظمی از حضور مردم در در انتخابات که باعث نشاط انتخاباتی در کشور می شود، مدیون فعالیت احزاب است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان خاطرنشان کرد: اقبال مردم در تهران و شهرهای بزرگ به دلیل کثرت نامردها به لیست ها خواهد بود، اما در شهرهای کوچک ضمن اینکه حمایت احزاب از افراد بسیار مهم و تاثیر گذار است اما عمدتا شناخت افراد و مسائل منطقه ای بر سایر موضوعات چربش دارد.