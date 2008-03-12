اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد رئیس حوزه در این حکم بر استفاده از فرصت برگزاری جشنواره برای ترویج فرهنگ و هنر متعهد و نیز تربیت نسل جدید هنرمندان متعهد، ایجاد تعامل بین هنرمندان پیشکسوت و جوان رشته‌های هنری و اجرای برنامه‌های فاخر فرهنگی هنری در رشته‌های گوناگون تاکید کرده است.

در حکم انتصاب دبیر دومین جشنواره تولیدات حوزه هنری و مراکز استان‌ها تقدیر از هنرمندان برگزیده و پیشکسوت که سال‌های متمادی در گشذته و حال با حوزه هنری همکاری موثر و فعال داشته و دارند و ایجاد فضای شاد و هدایتگر برای هنرمندان و مردم از راهبردهای جشنواره عنوان شده است.

* آثار هنرمندان تجسمی سمنان کتاب شد

نخستین مجموعه آثار هنرمندان تجسمی استان سمنان به کوشش حوز هنری سمنان با عنوان "نقطه 1" منتشر شد.

این مجموعه شامل 64 اثر با موضوع قصص قرآنی است که از 10 هنرمند با تکنیک اکولین، آکرولیک و دیجیتال گردآوری و در آن آثاری از سحر غفاری، مهدی عزالدین، مهسا فریدنیا و ... به علاقمندان ارائه شده ‌است.

این هنرمندان پیشتر در جشنواره پرتو حسن تقدیر و آثار آنها در موزه هنرهای دینی به نمایش گذاشته شده بود. "نقطه 1" به همت غلامرضا سماوی گردآوری شده و به چاپ رسیده است. جلدهای بعدی این مجموعه سال آینده منتشر خواهد شد.