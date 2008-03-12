ایجاد شبکه نورونی انسان در آزمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران مدرسه پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Journal of Neurosurgery منتشر کرده اند، نوعی "مینی سیستم عصبی" انسان را به صورت مصنوعی در آزمایشگاه ایجاد کردند که می تواند در آینده در ترمیم سیستم عصبی آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد.

در این خصوص داگلاس اچ. اسمیت سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص توضیح داد: "ما در آزمایشگاه یک مدار نورونی سه بعدی ایجاد کردیم. این مدار در حقیقت یک نوع مینی سیستم عصبی است که می تواند پس از توسعه در آزمایشگاه به ارگانیسم پیوند زده شود."

این تکنیک پیش از آنکه از سلولهای عصبی انسان استفاده شود، روی موشها آزمایش شد. در این سنتز، رشد رشته های عصبی ( آکسونها) با تحریکات مکانیکی و شیمیایی میسر شد و این مینی سیستم در یک قالب کلاژن جای گرفت.

اسمیت و همکارانش از نورونهای "گره های عصبی نخاعی" 16 بیمار و 4 اهداکننده اعضا استفاده کردند. سپس این نورونها برای ساخت بافت عصبی قابل پیوند مهندسی شدند.

اسمیت در ادامه افزود: "این تحقیق نشان می دهد که امکان استفاده از نورونهای بزرگسال برای تبدیل به یک بافت عصبی قابل پیوند وجود دارد. ما همچنین مشاهده کردیم که برای ساخت این سیستم عصبی امکان استفاده از نورونهای بیماران زنده نیز وجود دارد. در واقع نتایج این تحقیقات راهی به سوی "خود پیوندی" سیستم عصبی بیمار باز می کند."