میز احزاب در ستاد انتخابات استان کردستان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اعلام کرد: میز احزاب در ستاد انتخابات استان کردستان مستقر شده و کار خود را از روز گذشته آغاز کرد.

وی هدف از استقرار میز احزاب در ستاد انتخاباتی استان کردستان را تعامل سازنده بین وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و خانه احزاب به عنوان نماینده حقوقی احزاب و تشکلهای سیاسی اعلام کرد.

حسن زاده اظهار امیدواری کرد: با استقرار میز احزاب در ستاد انتخابات استان، زمینه های مشارکت بیشتر تمامی احزاب، گروه ها و مردم در راستای برپایی انتخاباتی هر چه باشکوه تر فراهم آید.

وی در پایان گفت: مردم عزیز استان کردستان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق شماره تلفکس 2263831 - 0871 میز احزاب استان اعلام نمایند.