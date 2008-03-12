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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۰

میز احزاب در ستاد انتخابات استان کردستان مستقر شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کردستان گفت: میز احزاب در ستاد انتخابات استان کردستان مستقر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اعلام کرد: میز احزاب در ستاد انتخابات استان کردستان مستقر شده و کار خود را از روز گذشته آغاز کرد.

وی هدف از استقرار میز احزاب در ستاد انتخاباتی استان کردستان را تعامل سازنده بین وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و خانه احزاب به عنوان نماینده حقوقی احزاب و تشکلهای سیاسی اعلام کرد.

حسن زاده اظهار امیدواری کرد: با استقرار میز احزاب در ستاد انتخابات استان، زمینه های مشارکت بیشتر تمامی احزاب، گروه ها و مردم در راستای برپایی انتخاباتی هر چه باشکوه تر فراهم آید.

وی در پایان گفت: مردم عزیز استان کردستان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق شماره تلفکس 2263831 - 0871 میز احزاب استان اعلام نمایند.

کد مطلب 653437

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